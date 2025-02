A justiça decidiu continuar com a investigação contra o jogador Raúl Asencio, acusado de difundir um vídeo de conteúdo sexual envolvendo uma menor de 16 anos. A decisão foi mantida pela Audiência Provincial de Las Palmas, conforme reportado pelo jornal Canarias 7 nesta terça-feira (11). O recurso de apelação da defesa do atleta, que buscava o arquivamento do caso por alegada falta de provas, foi rejeitado.

Asencio, atualmente em Manchester para a disputa dos playoffs da Champions League, é investigado junto a outros três ex-companheiros, todos ex-integrantes do Real Madrid C. A investigação teve início após a mãe da menor denunciar, em setembro de 2023, que o vídeo foi compartilhado sem o consentimento da jovem em diversos grupos de mensagens, incluindo o WhatsApp.



Além de Asencio, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez e Andrés García também estão sob investigação, embora já não estejam vinculados ao Real Madrid. O caso destaca a preocupação crescente com a difusão de conteúdo sexual sem consentimento, especialmente envolvendo menores. Os delitos investigados incluem descobrimento e revelação de segredos, além de pornografia infantil.



O Real Madrid visita o Manchester City, nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING). O jogo marca o primeiro confronto entre as duas equipes pelos playoffs da Champions League.

Raul Asencio atua defesivamente pelo Real Madrid contra o Leganés, por LA LIGA (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

