Jorge Jesus afirma que deseja retornar ao Brasil, mas só treinaria o Flamengo

Jorge Jesus, treinador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, voltou a falar, recentemente, sobre um possível retorno ao futebol brasileiro. O português garantiu que tem o desejo de voltar ao Brasil, mas que trabalharia apenas no Flamengo, clube em que viveu um dos melhores anos de sua carreira (2019).

- Já estive mais próximo de voltar ao Brasil, adorei o campeonato. O futebol faz parte da cultura deles. Gostaria de um dia voltar. Se voltar, não quero fazer a mesma coisa de quando saí do Benfica para o Sporting. No Brasil, eu treinaria apenas o Flamengo - disse Jorge Jesus, em entrevista ao "Canal 11", de Portugal.

Jorge Jesus durante partida do Flamengo em 2019 (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

Confira números e marcas de Jorge Jesus no Flamengo

57 jogos

43 vitórias

10 empates

4 derrotas

129 gols marcados pela equipe

47 gols sofridos

Saldo positivo de 82 gols

- Melhor aproveitamento de um técnico na história do Rubro-Negro: 81,3%

- Segundo técnico com mais títulos oficiais na história do clube carioca: 5

Libertadores 2019

Brasileiro 2019

Supercopa do Brasil 2020

Recopa Sul-Americana 2020

Carioca 2020

- 1º técnico estrangeiro campeão do Brasileiro na era dos pontos corridos

- 1º técnico estrangeiro campeão do Carioca desde 1966

Recordes do Flamengo de Jesus no Brasileiro 2019:

​- Maior pontuação no formato atual: 90 (70 em 28 jogos com Jesus)

- Melhor ataque no formato atual: 86 (68 com Jesus)

- Mais vitórias no formato atual: 28 (22 com Jesus)

- Menos derrotas no formato atual: 4 (2 com Jesus)

- Melhor aproveitamento da era dos pontos corridos: 78%

- Maior invencibilidade do Flamengo em Brasileiros e a 5ª maior da história do campeonato: 24 (23 com Jesus)

