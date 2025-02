Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no jogo de ida dos playoffs de acesso às oitavas da Champions League 2024/25. O técnico Pep Guardiola escalou o time com mudanças para o confronto fora de casa: além da saída do meio-campista Kovacic, o brasileiro Savinho entrou no lugar de Phil Foden entre os titulares.

continua após a publicidade

➡️ Real Madrid x Manchester City: como foi o encontro na Champions 23/24

Além deles, Grealish também começará como titular, prometendo sustentação defensiva com o quinteto Akanji, Dias, Aké, Gvardiol e John Stones, improvisado como volante. Ederson, goleiro da Seleção Brasileira, está de volta à meta.

➡️ Com modificações, Real Madrid é escalado para enfrentar o City na Champions

Manchester City está escalado pelos playoffs da Champions

Ederson, Akanji, Dias, Ake, Gvardiol, Stones, De Bruyne, Bernardo, Savinho, Grealish, Haaland (Técnico: Pep Guardiola)

Haaland comemora com Savinho o gol dele pelo Manchester City contra o Leicester; dupla é titular pela Champions League (Foto: Darren Staples / AFP)

As duas equipes tiveram desempenhos questionáveis na fase de liga e não conseguiram se inserir entre os oito que avançaram diretamente às oitavas de final, precisando disputar a repescagem.

continua após a publicidade

Quem avançar no duelo - que se repete pela quarta temporada seguida - aguarda o sorteio para enfrentar Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen. O embate terá transmissão do SBT, da TNT e da MAX. ➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

Sobre o confronto

Manchester City e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), em jogo válido pela ida dos play-offs da Champions League. As duas equipes tiveram desempenhos questionáveis na fase de liga e não conseguiram se inserir entre os oito que avançaram diretamente às oitavas de final, precisando disputar a repescagem.

continua após a publicidade

Quem avançar no duelo - que se repete pela quarta temporada seguida - aguarda o sorteio para enfrentar Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen. O embate terá transmissão do SBT, da TNT e da MAX. ➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional