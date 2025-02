Carrasco do City, Rodrygo diz: ‘Teremos uma noite como aquela novamente’

Em grande fase, Rodrygo tem tudo para ser o grande protagonista do Real Madrid no confronto contra Manchester City. Jogando contra os Citizens, o Rayo tem histórico de serdecisivo. Nos últimos jogos entre os clubes, o brasileiro marcou quatro vezes contra o time de Guardiola. Dessas quatro, Rodrygo marcou duas vezes o gol que eliminou o grande rival da Champions League.

continua após a publicidade

➡️ Time campeão da Champions demite técnico antes de confronto na competição

Grandes atuações de Rodrygo contra o City

Rodrygo tem sido o carrasco do Manchester City nos últimos anos. Sua atuação mais marcante contra o time inglês foi em 2022, quando o brasileiro saiu do banco, marcou dois gols nos acréscimos e forçou uma prorrogação, na qual o Madrid confirmou a classificação antes de vencer outro título europeu. O Rayo garante que aquela foi a “melhor noite” de sua vida.

- Eu estava conversando com Fede Valverde sobre aqueles 2 gols que marquei contra o Manchester City e perguntei a ele e a mim mesmo se algum dia teremos uma noite como aquela novamente. É divertido jogar contra eles, e tenho certeza de que eles estão ansiosos para jogar contra nós. Se eu puder ser decisivo novamente, adoraria, mas tento fazer isso em todos os jogos, não apenas nos grandes. Você tem que dar o seu melhor em todos os jogos. - Afirmou o jogador em entrevista coletiva antes do confronto

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Rodrygo comemorando gol contra o Manchester City (Foto: Gabriel Bouys/AFP)

Frente a outro duelo contra o Manchester City nesta terça-feira (11), o Rayo “culpou” o técnico Carlo Ancelotti por seu grande nível nos duelos das últimas três temporadas.

continua após a publicidade

- Ancelotti é o culpado porque ele sempre me ajuda, é um prazer trabalhar com ele. Ele sempre tenta fazer algo para me tornar melhor e meu trabalho é obter a melhor versão de mim mesmo. Eu trabalho todos os dias e esse é o segredo — disse, quando questionado sobre seu retrospecto frente aos azuis de Manchester.

Rodrygo enfrentando o Manchester City:

7 jogos (6 titular) 4 gols 1 assistência 100 minutos para participar de gol 5 passes decisivos 8/11 finalizações no gol (73%) 7/17 dribles certos (41%) 44% eficiência nos duelos 7 faltas sofridas Nota Sofascore 7.11

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real