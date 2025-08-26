Wayne Rooney critica técnico do Manchester United e cobra resultados

Ídolo do Manchester United, o ex-atacante Wayne Rooney não perdoou o técnico Ruben Amorim após às más atuações da equipe nas duas primeiras rodadas da Premier League e cobrou resultados. Na estreia, os Red Devils perderam de 1 a 0 no clássico contra o Arsenal e empataram em 1 a 1 com o Fulham, no último domingo.

Em seu podcast "The Wayne Rooney Show", na BBC, o inglês declarou que os resultados iniciais do clube na temporada o decepcionaram, mesmo com poucas partidas de amostragem. No comando do time desde novembro de 2024, o técnico português acaba de fazer sua primeira pré-temporada com o United.

— Só tivemos duas partidas, mas o sinal preocupante é que estamos vendo coisas que vimos na temporada passada. Há muita coisa para ser trabalhada. O time realmente precisava começar com tudo nesta temporada, um ponto em seis (disputados) até agora é um pouco preocupante — disse Rooney, que completou:

— Tem que começar a obter resultados e consegui-los rapidamente, porque uma vez que começa a entrar em outubro e novembro, se os resultados não mudarem drasticamente, é quando chega a pressão.

Apesar da campanha ruim na última temporada de Premier League, o Manchester United chegou perto de conquistar a Europa League, mas perdeu a final para o Tottenham e ficou com o vice.

Rúben Amorim observa amistoso entre Manchester United e Bournemouth (Foto: Patrick McDermott/AFP)

Relação histórica de Rooney com Manchester United

No Manchester United, Rooney formou uma das gerações mais vencedoras do clube sob o comando de Sir Alex Ferguson. O auge veio na temporada 2007/08, quando foi campeão da Premier League e da Champions League, ao lado de Cristiano Ronaldo e Carlos Tévez.

Além dos 253 gols, distribuiu 146 assistências com a camisa dos Red Devils, números que o colocam também entre os maiores assistentes da história do clube. Foi eleito Jogador do Ano do clube em quatro temporadas e deixou Old Trafford como um verdadeiro ícone. Até hoje é lembrado com carinho pela torcida e por seus companheiros de geração.

Desde que se aposentou como jogador profissional em 2021, após passagem pelo Derby County, Rooney mergulhou de cabeça na carreira de treinador. Ele iniciou como técnico interino do próprio Derby e, em seguida, assumiu a equipe de forma permanente.

Atualmente, Rooney está sem clube, mas segue acompanhando o futebol de perto. Mantém uma presença frequente na mídia esportiva britânica e já demonstrou o desejo de seguir na carreira de treinador, buscando um novo projeto.

