Arsenal sofre, mas consegue segurar vitória sobre United em estreia na Premier League
Gunners abrem temporada com vitória sobre rival
O Arsenal venceu o Manchester United por 1 a 0, neste domingo (17), em Old Trafford, em Manchester (ING), pela primeira rodada da Premier League. O gol da vitória foi marcado por Ricardo Calafiori. A partida marcou a estreia oficial de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamim Sesko pelo Manchester United, e de Martín Zubimendi, Viktor Gyokeres e Noni Madueke pelo Arsenal.
Assim como nas demais partidas da rodada de abertura da Premier League, o clássico entre Red Devils e Gunners foi palco para diversas homenagens para Diogo Jota, ex-jogador do Liverpool, que faleceu em um trágico acidente de carro.
Como foi a partida entre Manchester United e Arsenal?
Primeiro tempo
O primeiro tempo em Old Trafford foi marcado por chances claras para os dois lados, mas com o Arsenal aproveitando melhor suas oportunidades e indo para o intervalo em vantagem diante do Manchester United.
Aos sete minutos, os Red Devils tentaram surpreender em jogada ensaiada: Patrick Dorgu arriscou de fora da área, mas o chute saiu fraco e não assustou o goleiro Raya. Pouco depois, aos 12, veio a resposta dos Gunners em bola parada. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Ricardo Calafiori apareceu bem na área para abrir o placar.
O United buscou reagir. Aos 24 minutos, Casemiro puxou contra-ataque e deixou Mbeumo em boa condição para finalizar próximo à área, mas a defesa londrina conseguiu o bloqueio. Cinco minutos depois, Dorgu voltou a aparecer, dessa vez com muito perigo: de fora da área, soltou uma pancada que explodiu na trave.
A partir daí, Matheus Cunha se tornou o protagonista do time da casa. Aos 32, o atacante fez grande jogada individual e finalizou, mas parou em Raya. No minuto seguinte, arriscou novamente de fora da área, mas dessa vez a finalização saiu fraca, facilitando a defesa do goleiro espanhol.
O Arsenal também tentou ampliar. Aos 34, Odegaard soltou um chute forte de média distância, mas Bayindir fez a defesa com segurança. Já aos 37, novamente Cunha apareceu em ótima posição dentro da área, finalizando à queima-roupa, mas Raya cresceu no lance e fez mais uma grande defesa, garantindo a vantagem mínima dos Gunners antes do intervalo.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, o Manchester United buscou pressionar em busca do empate. Logo aos 48 minutos, Mason Mount arriscou da entrada da área, mas a finalização acabou bloqueada pela defesa.
O jogo seguiu truncado, com o Arsenal explorando os contra-ataques e o United insistindo no ataque. Aos 69 minutos, Bryan Mbeumo teve duas grandes chances consecutivas em lance rápido, mas desperdiçou ambas as oportunidades. Pouco depois, aos 73, o atacante voltou a assustar em uma cabeçada precisa, mas David Raya fez defesa espetacular para evitar o gol de empate.
A pressão dos Red Devils continuou. Aos 76, Amad Diallo finalizou da entrada da área, mas sem força, facilitando a defesa do goleiro espanhol. O Arsenal respondeu aos 81 minutos em cobrança de falta de Declan Rice, que exigiu desvio da defesa para escanteio.
Nos minutos finais, Manuel Ugarte ainda arriscou de fora da área, mas o chute saiu sem perigo aos 87 minutos. Segura na defesa e contando com uma grande atuação de Raya, a equipe londrina administrou o resultado e saiu de campo com a vitória.
O que vem por aí para Manchester United e Arsenal?
No domingo (23), o Manchester United visita o Fulham, pela 2ª rodada da Premier League, às 12h30 (de Brasília). Por outro lado, o Arsenal recebe o Leeds também no domingo (23), às 13h30h (de Brasília), pela Premier League.
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester United 0 x 1 Arsenal
1ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: domingo, 17 de agosto de 2025, às 12h30 (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
🕴️ Arbitragem: Simon Hooper (árbitro); Adrian Holmes e Simon Long (auxiliares); Jarred Gillett (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Tierney e Steven Meredith
🥅 Gols: Ricardo Calafiori (13')
🟨 Cartões amarelos: Ricardo Calafiori (ARS); Patrick Dorgu (MUN); David Raya (ARS); Jurriem Timber (ARS); Myles Lewis-Skelly (ARS)
Manchester United (Técnico: Ruben Amorim):
Altay Bayındır; Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw (Harry Maguire 79'), Diogo Dalot (Amad Diallo 54'), Patrick Dorgu; Casemiro (Manuel Ugarte 64'), Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Mason Mount (Benjamim Sesko 64')
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Ben White (Jurriem Timber 70'), William Saliba, Gabriel Magalhães, Ricardo Calafior (Myles Lewis-Skelly 70')i; Martín Zubimendi, Declan Rice (Mikel Merino 82'), Martin Odegaard; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli (Noni Madueke 59')e Viktor Gyokeres (Kai Havertz 59').
