Jornal europeu elege responsável por goleada do Flamengo: ‘Responde a Ancelotti’
Clube carioca venceu o Vitória por 8 a 0 no Maracanã
A goleada por 8 a 0 do Flamengo sobre o Vitória na noite de segunda-feira (25), no Maracanã, em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão, chegou até os jornais do continente europeu. O diário "As", da Espanha, classificou a partida de Samuel Lino como uma das "maiores exibições já vistas no futebol brasileiro".
Contra o Vitória, Samu Lino fez o primeiro — e segundo — gol com a camisa do Flamengo. Ele abriu o placar com apenas dois minutos de jogo e, menos de cinco minutos do início da etapa final, fez mais um. Além disso, o atacante contribuiu com três assistências e foi eleito o melhor em campo.
Por conta do desempenho, o jornal espanhol destacou a ausência de Samuel Lino na convocação de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira, afirmando que o ponta-esquerda teve a chance de mostrar seu valor. Na manchete, o "As" afirmou que a partida foi uma resposta ao técnico do Brasil.
— Samu Lino estava na pré-lista de convocados de Carlo Ancelotti, se reuniu há alguns dias com o treinador da Seleção Brasileira no Rio de Janeiro, mas acabou ficando fora da convocação final do italiano. No entanto, poucas horas depois, o atacante teve a chance de mostrar seu valor — e não a desperdiçou. Um recital ofensivo com dois gols e três assistências em uma das maiores exibições já vistas no futebol brasileiro em 2025 — analisou o "As".
— E o mais impressionante (da goleada do Flamengo sobre o Vitória) foi a forma como esses gols aconteceram: jogadas recheadas de qualidade técnica e criatividade. Uma "caneta" de Lino dentro da área, um drible elástico de Pedro seguido de finalização e um hat-trick que o fez levar as mãos à cabeça… Tudo isso enquanto a torcida, que lotava o Maracanã, cantava sem parar.
Tradução: Samu Lino responde a Ancelotti. O ponta do Flamengo fez uma exibição portentosa com dois gols e duas assistências. Atuação brilhante do time de Filipe Luís.
Goleada e atropelo do Flamengo no Maracanã
Durante toda a partida contra o Vitória, o Flamengo teve 73% de posse de bola, com 20 finalizações (11 no gol), oito escanteios e apenas uma defesa do goleiro. Um domínio completo do time carioca, que não deu espaço em nenhum momento para o adversário.
Com o triunfo, o Flamengo chegou aos 46 pontos, com quatro de vantagem para o Palmeiras. Na próxima rodada, o Rubro-Negro recebe o Grêmio em casa, no próximo domingo (31). Líder absoluto do Campeonato Brasileiro e nas quartas da Libertadores, a equipe de Filipe Luís chega no momento ápice da temporada com alto nível de qualidade técnica e, principalmente, de intensidade.
