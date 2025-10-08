Watford demite ex-técnico do Cruzeiro em tempo recorde; entenda
Campeão da Série B pelo Cruzeiro, o técnico Paulo Pezzolano foi demitido do Watford, da segunda divisão da Inglaterra, nesta quarta-feira (8). O treinador foi contratado em maio deste ano, fez a pré-temporada e treinou a equipe em somente dez jogos oficiais. Javi Gracia, que treinou o clube entre 2018 e 2019, assume no lugar do uruguaio.
— O Watford FC tem o prazer de confirmar o retorno de Javi Gracia como treinador principal após decidir se separar de Paulo Pezzolano e sua comissão técnica, a quem agradecemos sinceramente pelos esforços e comprometimento durante o período em que estiveram no comando. Desejamos a eles muito sucesso no futuro — comunicou o clube inglês nas redes sociais.
Nesses dez jogos, Pezzolano comandou o Watford em três vitórias, três empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 44%. A equipe ocupa a 11ª colocação na Championship. O técnico chegou cercado de expectativas após Gian Luca, diretor esportivo do clube, ser um dos entusiastas por sua contratação.
Paulo Pezzolano iniciou sua carreira como treinador no Torque, do Uruguai, em novembro de 2016. Antes de chegar ao Cruzeiro, o uruguaio também passou por Liverpool-URU e Pachuca. O treinador foi responsável por conquistar a Série B com a Raposa, em 2022.
Passagem de Pezzolano no Cruzeiro
O técnico Paulo Pezzolano revelou na coletiva de imprensa após a derrota contra o Coelho por 2 a 1, na semifinal do Campeonato Mineiro, que não ficaria para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro 2023.
Desde que chegou ao Cruzeiro em janeiro de 2022, Paulo Pezzolano dirigiu o time celeste em 68 jogos, com 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas, um aproveitamento de 62,2%. Pela Raposa, o uruguaio conquistou a Série B daquele ano.
