Zagueiro do Real Madrid é cortado de seleção por lesão

O zagueiro Dean Huijsen, do Real Madrid, foi cortado da convocação da seleção da Espanha nesta quarta-feira (8) devido a uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O clube merengue divulgou um relatório médico sobre a contusão e não deu previsão de retorno. Para substituir o jovem defensor, o técnico Luis de la Fuente chamou Laporte, do Athletic Bilbao.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo comunicado da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Huijsen chegou com cansaço muscular aos treinos da seleção e, por não evoluir na recuperação, sofreu um corte na lista. O zagueiro de 20 anos estava em campo na vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Villarreal no sábado (4), e se apresentou no CT da seleção na segunda (6).

continua após a publicidade

Além de Huijsen, Yamal e Rodri também foram cortados da Espanha por lesão. A joia catalã está fora por conta de dores no púbis, enquanto o volante do Manchester City sentiu um desconforto muscular no tendão da coxa e precisou ser substituído ainda aos 21 minutos da vitória sobre o Brentford, pela Premier League.

Veja o comunicado da Federação Espanhola sobre Huijsen, zagueiro do Real Madrid cortado da seleção

Dean Huijsen, do Real Madrid, em ação pela seleção espanhola (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Dean Huijsen está fora devido a uma lesão durante o treinamento com a seleção nacional para as partidas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra a Geórgia em Elche e a Bulgária em Valladolid.

continua após a publicidade

O zagueiro do Real Madrid chegou ao centro de treinamento da seleção espanhola na noite de segunda-feira com sintomas de fadiga muscular. Ele não treinou na terça-feira e seu clube foi informado de que sua evolução não foi positiva. Ele foi submetido a um exame médico na manhã desta quarta-feira, que confirmou uma lesão muscular, da qual o Real Madrid já foi informado. Portanto, ele foi retirado do elenco e desejamos a ele uma rápida recuperação.

O jogador do Athletic Club, Aymeric Laporte, se juntará ao elenco no lugar de Dean Huijsen

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.