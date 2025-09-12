menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Volta das competições na Europa: tudo sobre as cinco principais ligas após a Data Fifa

LaLiga, Ligue 1 e Bundesliga retornam nesta sexta; Premier League e Serie A recomeçam as disputas no sábado

Liverpool - Premier League
imagem cameraLiverpool foi campeão da última Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)
9c365144-0d1d-4a57-a20d-8b1eb8861d41_Nathalia-Gomes-Editora-1-aspect-ratio-1024-1024
Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
12:45
  • Matéria
  • Mais Notícias

As competições europeias se preparam para a retomada das disputas após período de Data Fifa. Com situações diferentes, o Lance! preparou um guia completo das cinco principais ligas da Europa para te ajudar a relembrar como estavam as equipes antes da paralisação e o que está em jogo nessa volta.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Premier League

Com três rodadas disputadas, a Premier League tem o Liverpool na primeira colocação com nove pontos. Os Reds venceram os três primeiros jogos, sendo dois em casa e um fora. Na sequência aparece o Chelsea, que tem dois pontos a menos: 7. Foram três vitórias e um empate. Arsenal, Tottenham, Everton, Sunderland e Bournemouth têm 6 pontos: todos com duas vitórias e uma derrota.

continua após a publicidade

➡️Tabela da Premier League 2025/2026

Próximos jogos da Premier League

A 4ª rodada, que marcará o retorno da competição, promete fortes emoções com grandes encontros, principalmente de brasileiros em campo após as disputas pela Seleção Brasileira. No domingo, direito ao clássico de Manchester entre City e United.

O Chelsea pode assumir a liderança se vencer o Brentford, fora de casa, e contar com um tropeço do Liverpool diante do Burnley.

📅 13/09/2025 (Sábado)

  1. 08:30 – Arsenal x Nottingham Forest
  2. 11:00 – Newcastle x Wolves
  3. 11:00 – Everton x Aston Villa
  4. 11:00 – Bournemouth x Brighton
  5. 11:00 – Fulham x Leeds
  6. 11:00 – Crystal Palace x Sunderland
  7. 13:30 – West Ham x Tottenham
  8. 16:00 – Brentford x Chelsea

📅 14/09/2025 (Domingo)

  1. 10:00 – Burnley x Liverpool
  2. 12:30 – Manchester City x Manchester United (Clássico de Manchester)

⚽Artilharia

  1. Erling Haaland – 3 gols – Manchester City
  2. Antoine Semenyo – 2 gols – Bournemouth
  3. Brennan Johnson – 2 gols – Tottenham
  4. Chris Wood – 2 gols – Nottingham Forest
  5. Hugo Ekitike – 2 gols – Liverpool
  6. Iliman Ndiaye – 2 gols – Everton
  7. Ismaila Sarr – 2 gols – Crystal Palace
  8. Jaidon Anthony – 2 gols – Burnley
  9. João Pedro – 2 gols – Chelsea
  10. Jurriën Timber – 2 gols – Arsenal
  11. Richarlison – 2 gols – Tottenham
  12. Wilson Isidor – 2 gols – Sunderland
  13. Enzo Fernández – 2 gols – Chelsea
  14. Igor Thiago – 2 gols – Brentford
  15. Lucas Paquetá – 2 gols – West Ham United
  16. Viktor Gyökeres – 2 gols – Arsenal
  17. Beto – 1 gol – Everton
  18. Brajan Gruda – 1 gol – Brighton
  19. Bruno Guimarães – 1 gol – Newcastle United
  20. Bryan Mbeumo – 1 gol – Manchester United

LaLiga

Assim como a Premier League, a LaLiga tem três rodadas jogadas, e o Real Madrid é o líder por saldo de gols. A equipe de Xabi Alonso somou 9 pontos, com três vitórias, porém marcou mais gols que o Athletic, que aparece na vice-liderança com a mesma pontuação. Villarreal, Barcelona e Espanyol têm 7 pontos, tendo vencido dois jogos e empatado um.

continua após a publicidade

➡️Tabela da LaLiga 2025/26

Próximos jogos da LaLiga

Embora a rodada de LaLiga volte nesta sexta-feira, os principais jogos de LaLiga serão disputados no fim de semana. Recheado de brasileiros no elenco, o Real Madrid encara o Real Sociedad, fora de casa, no sábado de manhã. Já o Barcelona encara o Valencia na tarde de domingo. Vice-líder, o Athletic tem pela frente o Alavés e, se vencer além de contar com o tropeço do time de Xabi, pode dormir na liderança.

📅 12/09/2025 (Sexta-feira)

  • 16:00 – Sevilla x Elche

📅 13/09/2025 (Sábado)

  • 09:00 – Getafe x Real Oviedo
  • 11:15 – Real Sociedad x Real Madrid
  • 13:30 – Athletic Bilbao x Alavés
  • 16:00 – Atlético de Madrid x Villarreal

📅 14/09/2025 (Domingo)

  • 09:00 – Celta Vigo x Girona
  • 11:15 – Levante x Real Betis
  • 13:30 – Osasuna x Rayo Vallecano
  • 16:00 – Barcelona x Valencia

📅 15/09/2025 (Segunda-feira)

  1. 16:00 – Espanyol vs Mallorca

⚽Artilharia

  1. Tajon Buchanan – 3 gols – Villarreal
  2. Adrian Liso – 3 gols – Getafe
  3. Kylian Mbappé – 3 gols – Real Madrid
  4. Ferran Torres – 2 gols – FC Barcelona
  5. Nicolas Pépé – 2 gols – Villarreal
  6. Pere Milla – 2 gols – Espanyol
  7. Rafa Mir – 2 gols – Elche
  8. Vinicius Júnior – 2 gols – Real Madrid
  9. Lamine Yamal – 2 gols – FC Barcelona
  10. Aitor Paredes – 1 gol – Athletic Bilbao
  11. Aitor Ruibal – 1 gol – Real Betis
  12. Alexander Sorloth – 1 gol – Atlético de Madrid
  13. Alfon González – 1 gol – Sevilla
  14. Álvaro García – 1 gol – Rayo Vallecano
  15. Ander Barrenetxea – 1 gol – Real Sociedad
  16. Ante Budimir – 1 gol – Osasuna
  17. Arda Güler – 1 gol – Real Madrid
  18. Arnaut Danjuma – 1 gol – Valencia
  19. Borja Iglesias – 1 gol – Celta Vigo
  20. Carlos Romero – 1 gol – Espanyol

Ligue1

Na 4ª rodada também a ser disputada, o Campeonato Francês tem um empate na liderança entre PSG e Lyon. As duas equipes venceram as três primeiras rodadas, enquanto o 3º colocado, o Lille, venceu duas partidas e empatou outra, somando 7 pontos. Monaco, Lens, Strasbourg, Toulouse têm seis pontos, duas vitórias e uma derrota.

➡️Tabela da Ligue 1 2025/26

Próximos jogos do Francês

Assim como LaLiga, o retorno do Campeonato Francês será nesta sexta-feira. No entanto, os principais jogos para a parte de cima da tabela serão disputados no fim de semana. Na briga pela ponta, o PSG encara o Lens, em casa, na tarde de domingo. Já o Lyon visita o Rennes no mesmo dia.

📅 12/09/2025 (Sexta-feira)

  • 15:45 – Marseille x Lorient

📅 13/09/2025 (Sábado)

  • 12:00 – Nice x Nantes
  • 16:05 – Auxerre x Monaco

📅 14/09/2025 (Domingo)

  • 10:00 – Lille x Toulouse
  • 12:15 – Strasbourg x Le Havre
  • 12:15 – Metz x Angers
  • 12:15 – PSG x Lens
  • 12:15 – Brest x Paris FC
  • 15:45 – Rennes x Lyon

⚽Artilharia

  1. Ilan Kebbal – 3 gols – Paris FC
  2. João Neves – 3 gols – PSG
  3. Aiyegun Tosin – 2 gols – Lorient
  4. Esteban Lepaul – 2 gols – Rennes
  5. Fodé Doucouré – 2 gols – Le Havre
  6. Frank Magri – 2 gols – Toulouse
  7. Hakon Haraldsson – 2 gols – Lille
  8. Hamza Igmane – 2 gols – Lille
  9. Kamory Doumbia – 2 gols – Brest
  10. Lassine Sinayoko – 2 gols – Auxerre
  11. Maghnes Akliouche – 2 gols – Monaco
  12. Matias Fernandez-Pardo – 2 gols – Lille
  13. Moses Simon – 2 gols – Paris FC
  14. Olivier Giroud – 2 gols – Lille
  15. Pierre Aubameyang – 2 gols – Olympique de Marseille
  16. Rassoul N'Diaye – 2 gols – Le Havre
  17. Joaquin Panichelli – 2 gols – Strasbourg
  18. Ousmane Dembélé – 2 gols – PSG
  19. Adam Karabec – 1 gol – Lyon
  20. Adrien Thomasson – 1 gol – Lens

Bundesliga

A Bundesliga foi paralisada após duas rodadas disputadas. Atual campeão, o Bayern de Munique é o líder da competição com 6 pontos, empatado com o Eintratch e o Colônia, todos com duas vitórias. O Dortmund aparece com 4 pontos, duas vitórias e um empate. O Leverkusen, que fez sua pré-temporada no Brasil e demitiu o técnico Ten Hag com pouco tempo de trabalho, vive uma situação delicada no início da temporada: ocupa a 12ª posição com um empate e uma derrota.

➡️Tabela da Bundesliga 2025/26

Próximos jogos da Bundesliga

Na sexta-feira, o Leverkusen volta a campo para minimizar o início polêmico da equipe e se distanciar da zona de baixo da tabela. No entanto, o adversário será o 2º colocado da tabela de classificação, que precisa da vitória para ultrapassar o Bayern, que joga no sábado contra o Hamburguer.

📅 12/09/2025 (Sexta-feira)

  • 15:30 – Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt

📅 13/09/2025 (Sábado)

  1. 10:30 – Heidenheim x Borussia Dortmund
  2. 10:30 – Union Berlin x Hoffenheim
  3. 10:30 – Wolfsburg x Colônia
  4. 10:30 – Mainz x RB Leipzig
  5. 10:30 – Freiburg x Stuttgart
  6. 13:30 – Bayern de Munique x Hamburger SV

📅 14/09/2025 (Domingo)

  • 10:30 – St. Pauli x Augsburg
  • 12:30 – Borussia Mönchengladbach x Werder Bremen

⚽Artilharia

  1. Michael Olise – 3 gols – Bayern de Munique
  2. Harry Kane – 3 gols – Bayern de Munique
  3. Sehrou Guirassy – 3 gols – Borussia Dortmund
  4. Andréas Hountondji – 2 gols – St. Pauli
  5. Can Uzun – 2 gols – Eintracht Frankfurt
  6. Ilyas Ansah – 2 gols – Union Berlin
  7. Jean Bahoya – 2 gols – Eintracht Frankfurt
  8. Luis Díaz – 2 gols – Bayern de Munique
  9. Marius Bulter – 2 gols – 1. FC Köln
  10. Ritsu Doan – 2 gols – Eintracht Frankfurt
  11. Patrik Schick – 2 gols – Bayer Leverkusen
  12. Aaron Zehnter – 1 gol – Wolfsburg
  13. Adam Dzwigala – 1 gol – St. Pauli
  14. Adam Dźwigała – 1 gol – (time não especificado)
  15. Andreas Skov Olsen – 1 gol – Wolfsburg
  16. Ansgar Knauff – 1 gol – Eintracht Frankfurt
  17. Chema Andrés – 1 gol – Stuttgart
  18. Chrislain Matsima – 1 gol – FC Augsburg
  19. Christoph Baumgartner – 1 gol – RB Leipzig
  20. Dimitris Giannoulis – 1 gol – FC Augsburg

Serie A

Assim como a Bundesliga, o Campeonato Italiano também só teve duas rodadas disputadas. A liderança está dividida com quatro equipes: Napoli, Juventus, Roma e Cremonese. Todas venceram os dois primeiros desafios da temporada. A Inter de Milão e o Milan, por exemplo, acumulam uma vitória e uma derrota.

➡️Tabela do Campeonato Italiano 2025/26

Próximos jogos da Serie A

O sábado promete fortes emoções, principalmente por conta do Derby d'Italia entre Juventus e Inter de Milão. As equipes, no entanto, vivem momentos distintos neste início da temporada. Enquanto a Juve busca a vitória para assumir a ponta da Serie A, a Inter quer subir algumas posições e se distanciar da zona de rebaixamento.

13/09/2025 (Sábado)

  1. 10:00 – Cagliari x Parma
  2. 13:00 – Juventus x Inter de Milão (Derby d’Italia)
  3. 15:45 – Fiorentina x Napoli

📅 14/09/2025 (Domingo)

  1. 07:30 – Roma x Torino
  2. 10:00 – Pisa x Udinese
  3. 10:00 – Atalanta x Lecce
  4. 13:00 – Sassuolo x Lazio
  5. 15:45 – AC Milan x Bologna

📅 15/09/2025 (Segunda-feira)

  • 13:30 – Hellas Verona x Cremonese
  • 15:45 – Como x Genoa

⚽Artilharia

  1. Marcus Thuram – 2 gols – Inter de Milão
  2. Dusan Vlahović – 2 gols – Juventus

Com 1 gol:

  1. Alessandro Bastoni – Inter de Milão
  2. Anastasios Douvikas – Como
  3. Andrea Pinamonti – Sassuolo
  4. Ange-Yoan Bonny – Inter de Milão
  5. Arthur Atta – Udinese
  6. Boulaye Dia – Lazio
  7. Christian Pulisic – AC Milan
  8. Denzel Dumfries – Inter de Milão
  9. Federico Baschirotto – Cremonese
  10. Federico Bonazzoli – Cremonese
  11. Filippo Terracciano – Cremonese
  12. Franco Vázquez – Cremonese
  13. Frank Anguissa – Napoli
  14. Gianluca Scamacca – Atalanta
  15. Jonathan David – Juventus
  16. Kevin De Bruyne – Napoli
  17. Lautaro Martínez – Inter de Milão
  18. Mario Pašalić – Atalanta

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias