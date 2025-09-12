Volta das competições na Europa: tudo sobre as cinco principais ligas após a Data Fifa
LaLiga, Ligue 1 e Bundesliga retornam nesta sexta; Premier League e Serie A recomeçam as disputas no sábado
As competições europeias se preparam para a retomada das disputas após período de Data Fifa. Com situações diferentes, o Lance! preparou um guia completo das cinco principais ligas da Europa para te ajudar a relembrar como estavam as equipes antes da paralisação e o que está em jogo nessa volta.
Premier League
Com três rodadas disputadas, a Premier League tem o Liverpool na primeira colocação com nove pontos. Os Reds venceram os três primeiros jogos, sendo dois em casa e um fora. Na sequência aparece o Chelsea, que tem dois pontos a menos: 7. Foram três vitórias e um empate. Arsenal, Tottenham, Everton, Sunderland e Bournemouth têm 6 pontos: todos com duas vitórias e uma derrota.
➡️Tabela da Premier League 2025/2026
Próximos jogos da Premier League
A 4ª rodada, que marcará o retorno da competição, promete fortes emoções com grandes encontros, principalmente de brasileiros em campo após as disputas pela Seleção Brasileira. No domingo, direito ao clássico de Manchester entre City e United.
O Chelsea pode assumir a liderança se vencer o Brentford, fora de casa, e contar com um tropeço do Liverpool diante do Burnley.
📅 13/09/2025 (Sábado)
- 08:30 – Arsenal x Nottingham Forest
- 11:00 – Newcastle x Wolves
- 11:00 – Everton x Aston Villa
- 11:00 – Bournemouth x Brighton
- 11:00 – Fulham x Leeds
- 11:00 – Crystal Palace x Sunderland
- 13:30 – West Ham x Tottenham
- 16:00 – Brentford x Chelsea
📅 14/09/2025 (Domingo)
- 10:00 – Burnley x Liverpool
- 12:30 – Manchester City x Manchester United (Clássico de Manchester)
⚽Artilharia
- Erling Haaland – 3 gols – Manchester City
- Antoine Semenyo – 2 gols – Bournemouth
- Brennan Johnson – 2 gols – Tottenham
- Chris Wood – 2 gols – Nottingham Forest
- Hugo Ekitike – 2 gols – Liverpool
- Iliman Ndiaye – 2 gols – Everton
- Ismaila Sarr – 2 gols – Crystal Palace
- Jaidon Anthony – 2 gols – Burnley
- João Pedro – 2 gols – Chelsea
- Jurriën Timber – 2 gols – Arsenal
- Richarlison – 2 gols – Tottenham
- Wilson Isidor – 2 gols – Sunderland
- Enzo Fernández – 2 gols – Chelsea
- Igor Thiago – 2 gols – Brentford
- Lucas Paquetá – 2 gols – West Ham United
- Viktor Gyökeres – 2 gols – Arsenal
- Beto – 1 gol – Everton
- Brajan Gruda – 1 gol – Brighton
- Bruno Guimarães – 1 gol – Newcastle United
- Bryan Mbeumo – 1 gol – Manchester United
LaLiga
Assim como a Premier League, a LaLiga tem três rodadas jogadas, e o Real Madrid é o líder por saldo de gols. A equipe de Xabi Alonso somou 9 pontos, com três vitórias, porém marcou mais gols que o Athletic, que aparece na vice-liderança com a mesma pontuação. Villarreal, Barcelona e Espanyol têm 7 pontos, tendo vencido dois jogos e empatado um.
Próximos jogos da LaLiga
Embora a rodada de LaLiga volte nesta sexta-feira, os principais jogos de LaLiga serão disputados no fim de semana. Recheado de brasileiros no elenco, o Real Madrid encara o Real Sociedad, fora de casa, no sábado de manhã. Já o Barcelona encara o Valencia na tarde de domingo. Vice-líder, o Athletic tem pela frente o Alavés e, se vencer além de contar com o tropeço do time de Xabi, pode dormir na liderança.
📅 12/09/2025 (Sexta-feira)
- 16:00 – Sevilla x Elche
📅 13/09/2025 (Sábado)
- 09:00 – Getafe x Real Oviedo
- 11:15 – Real Sociedad x Real Madrid
- 13:30 – Athletic Bilbao x Alavés
- 16:00 – Atlético de Madrid x Villarreal
📅 14/09/2025 (Domingo)
- 09:00 – Celta Vigo x Girona
- 11:15 – Levante x Real Betis
- 13:30 – Osasuna x Rayo Vallecano
- 16:00 – Barcelona x Valencia
📅 15/09/2025 (Segunda-feira)
- 16:00 – Espanyol vs Mallorca
⚽Artilharia
- Tajon Buchanan – 3 gols – Villarreal
- Adrian Liso – 3 gols – Getafe
- Kylian Mbappé – 3 gols – Real Madrid
- Ferran Torres – 2 gols – FC Barcelona
- Nicolas Pépé – 2 gols – Villarreal
- Pere Milla – 2 gols – Espanyol
- Rafa Mir – 2 gols – Elche
- Vinicius Júnior – 2 gols – Real Madrid
- Lamine Yamal – 2 gols – FC Barcelona
- Aitor Paredes – 1 gol – Athletic Bilbao
- Aitor Ruibal – 1 gol – Real Betis
- Alexander Sorloth – 1 gol – Atlético de Madrid
- Alfon González – 1 gol – Sevilla
- Álvaro García – 1 gol – Rayo Vallecano
- Ander Barrenetxea – 1 gol – Real Sociedad
- Ante Budimir – 1 gol – Osasuna
- Arda Güler – 1 gol – Real Madrid
- Arnaut Danjuma – 1 gol – Valencia
- Borja Iglesias – 1 gol – Celta Vigo
- Carlos Romero – 1 gol – Espanyol
Ligue1
Na 4ª rodada também a ser disputada, o Campeonato Francês tem um empate na liderança entre PSG e Lyon. As duas equipes venceram as três primeiras rodadas, enquanto o 3º colocado, o Lille, venceu duas partidas e empatou outra, somando 7 pontos. Monaco, Lens, Strasbourg, Toulouse têm seis pontos, duas vitórias e uma derrota.
Próximos jogos do Francês
Assim como LaLiga, o retorno do Campeonato Francês será nesta sexta-feira. No entanto, os principais jogos para a parte de cima da tabela serão disputados no fim de semana. Na briga pela ponta, o PSG encara o Lens, em casa, na tarde de domingo. Já o Lyon visita o Rennes no mesmo dia.
📅 12/09/2025 (Sexta-feira)
- 15:45 – Marseille x Lorient
📅 13/09/2025 (Sábado)
- 12:00 – Nice x Nantes
- 16:05 – Auxerre x Monaco
📅 14/09/2025 (Domingo)
- 10:00 – Lille x Toulouse
- 12:15 – Strasbourg x Le Havre
- 12:15 – Metz x Angers
- 12:15 – PSG x Lens
- 12:15 – Brest x Paris FC
- 15:45 – Rennes x Lyon
⚽Artilharia
- Ilan Kebbal – 3 gols – Paris FC
- João Neves – 3 gols – PSG
- Aiyegun Tosin – 2 gols – Lorient
- Esteban Lepaul – 2 gols – Rennes
- Fodé Doucouré – 2 gols – Le Havre
- Frank Magri – 2 gols – Toulouse
- Hakon Haraldsson – 2 gols – Lille
- Hamza Igmane – 2 gols – Lille
- Kamory Doumbia – 2 gols – Brest
- Lassine Sinayoko – 2 gols – Auxerre
- Maghnes Akliouche – 2 gols – Monaco
- Matias Fernandez-Pardo – 2 gols – Lille
- Moses Simon – 2 gols – Paris FC
- Olivier Giroud – 2 gols – Lille
- Pierre Aubameyang – 2 gols – Olympique de Marseille
- Rassoul N'Diaye – 2 gols – Le Havre
- Joaquin Panichelli – 2 gols – Strasbourg
- Ousmane Dembélé – 2 gols – PSG
- Adam Karabec – 1 gol – Lyon
- Adrien Thomasson – 1 gol – Lens
Bundesliga
A Bundesliga foi paralisada após duas rodadas disputadas. Atual campeão, o Bayern de Munique é o líder da competição com 6 pontos, empatado com o Eintratch e o Colônia, todos com duas vitórias. O Dortmund aparece com 4 pontos, duas vitórias e um empate. O Leverkusen, que fez sua pré-temporada no Brasil e demitiu o técnico Ten Hag com pouco tempo de trabalho, vive uma situação delicada no início da temporada: ocupa a 12ª posição com um empate e uma derrota.
➡️Tabela da Bundesliga 2025/26
Próximos jogos da Bundesliga
Na sexta-feira, o Leverkusen volta a campo para minimizar o início polêmico da equipe e se distanciar da zona de baixo da tabela. No entanto, o adversário será o 2º colocado da tabela de classificação, que precisa da vitória para ultrapassar o Bayern, que joga no sábado contra o Hamburguer.
📅 12/09/2025 (Sexta-feira)
- 15:30 – Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt
📅 13/09/2025 (Sábado)
- 10:30 – Heidenheim x Borussia Dortmund
- 10:30 – Union Berlin x Hoffenheim
- 10:30 – Wolfsburg x Colônia
- 10:30 – Mainz x RB Leipzig
- 10:30 – Freiburg x Stuttgart
- 13:30 – Bayern de Munique x Hamburger SV
📅 14/09/2025 (Domingo)
- 10:30 – St. Pauli x Augsburg
- 12:30 – Borussia Mönchengladbach x Werder Bremen
⚽Artilharia
- Michael Olise – 3 gols – Bayern de Munique
- Harry Kane – 3 gols – Bayern de Munique
- Sehrou Guirassy – 3 gols – Borussia Dortmund
- Andréas Hountondji – 2 gols – St. Pauli
- Can Uzun – 2 gols – Eintracht Frankfurt
- Ilyas Ansah – 2 gols – Union Berlin
- Jean Bahoya – 2 gols – Eintracht Frankfurt
- Luis Díaz – 2 gols – Bayern de Munique
- Marius Bulter – 2 gols – 1. FC Köln
- Ritsu Doan – 2 gols – Eintracht Frankfurt
- Patrik Schick – 2 gols – Bayer Leverkusen
- Aaron Zehnter – 1 gol – Wolfsburg
- Adam Dzwigala – 1 gol – St. Pauli
- Adam Dźwigała – 1 gol – (time não especificado)
- Andreas Skov Olsen – 1 gol – Wolfsburg
- Ansgar Knauff – 1 gol – Eintracht Frankfurt
- Chema Andrés – 1 gol – Stuttgart
- Chrislain Matsima – 1 gol – FC Augsburg
- Christoph Baumgartner – 1 gol – RB Leipzig
- Dimitris Giannoulis – 1 gol – FC Augsburg
Serie A
Assim como a Bundesliga, o Campeonato Italiano também só teve duas rodadas disputadas. A liderança está dividida com quatro equipes: Napoli, Juventus, Roma e Cremonese. Todas venceram os dois primeiros desafios da temporada. A Inter de Milão e o Milan, por exemplo, acumulam uma vitória e uma derrota.
➡️Tabela do Campeonato Italiano 2025/26
Próximos jogos da Serie A
O sábado promete fortes emoções, principalmente por conta do Derby d'Italia entre Juventus e Inter de Milão. As equipes, no entanto, vivem momentos distintos neste início da temporada. Enquanto a Juve busca a vitória para assumir a ponta da Serie A, a Inter quer subir algumas posições e se distanciar da zona de rebaixamento.
13/09/2025 (Sábado)
- 10:00 – Cagliari x Parma
- 13:00 – Juventus x Inter de Milão (Derby d’Italia)
- 15:45 – Fiorentina x Napoli
📅 14/09/2025 (Domingo)
- 07:30 – Roma x Torino
- 10:00 – Pisa x Udinese
- 10:00 – Atalanta x Lecce
- 13:00 – Sassuolo x Lazio
- 15:45 – AC Milan x Bologna
📅 15/09/2025 (Segunda-feira)
- 13:30 – Hellas Verona x Cremonese
- 15:45 – Como x Genoa
⚽Artilharia
- Marcus Thuram – 2 gols – Inter de Milão
- Dusan Vlahović – 2 gols – Juventus
Com 1 gol:
- Alessandro Bastoni – Inter de Milão
- Anastasios Douvikas – Como
- Andrea Pinamonti – Sassuolo
- Ange-Yoan Bonny – Inter de Milão
- Arthur Atta – Udinese
- Boulaye Dia – Lazio
- Christian Pulisic – AC Milan
- Denzel Dumfries – Inter de Milão
- Federico Baschirotto – Cremonese
- Federico Bonazzoli – Cremonese
- Filippo Terracciano – Cremonese
- Franco Vázquez – Cremonese
- Frank Anguissa – Napoli
- Gianluca Scamacca – Atalanta
- Jonathan David – Juventus
- Kevin De Bruyne – Napoli
- Lautaro Martínez – Inter de Milão
- Mario Pašalić – Atalanta
