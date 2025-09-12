Yoane Wissa foi contratado pelo no Newcastle no fim da janela de transferências do verão europeu. Em 2021, enquanto atuava no futebol francês, o atacante sofreu um ataque seguido da tentativa de rapto de seu filho. O jogador contou sobre o processo de recuperação e os traumas presentes em sua vida.

Em entrevista ao jornal português "A Bola", Wissa deu detalhes sobre o episódio. Na época, o novo reforço do Newcastle, atuava pelo Lorient, da França. Segundo o atacante, uma mulher lançou ácido contra ele na tentativa de raptar seu filho. O jogador de 29 anos foi hospitalizado e precisou passar por cirurgia. A agressora foi condenada a 18 anos de prisão.

Yoane Wissa em ação pelo Lorient (Reprodução / Instagram)

— Abri a porta e algo foi derramado no meu rosto. Gritei e não conseguia respirar. A minha esposa ligou para os serviços de emergência e disseram-me para tomar um duche e lavar os olhos. No hospital, disseram-me que os meus olhos estavam queimados. Alguém tinha de vir lavá-los a cada hora. Foi um pesadelo. — contou Yoane Wissa

Após o ataque, Wissa precisou passar por cirurgia. O atacante também relatou os traumas que permanecem em sua vida devido ao episódio traumático

— Desde então, entro em pânico sempre que ouço um barulho. A única coisa que me acalma é saber que os meus filhos estão seguros. Ambos os meus olhos foram operados e o médico disse-me que terei de usar colírio para o resto da vida. Demorou seis meses até que a minha visão voltasse. Se não tivesse recebido ajuda imediatamente, as consequências teriam sido muito mais graves. — disse o novo atacante do Newcastle

Yoane Wissa no Newcastle

Wissa fechou contrato com o Newcastle no valor de 57,7 milhões de euros. Na última temporada, o congolês marcou 20 gols em 38 jogos por todas as competições, sendo que 19 desses tentos foram na Premier League, colocando-o em sexto na classificação de artilheiros. Na próxima quinta-feira, Wissa enfrenta o contra o Barcelona pela primeira rodada da Champions League.

