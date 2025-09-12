Ex-alvo do Fluminense é anunciado por time da segunda divisão da Espanha
Destaque do Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes assinou com o Cultural y Deportiva Leonesa
Ex-alvo do Fluminense e destaque do Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes, o meia-atacante Lucas Ribeiro foi anunciado como a nova contratação do Cultural y Deportiva Leonesa, da segunda divisão da Espanha. Ele atuava na África do Sul desde 2023 e recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) e ao Tribunal da Fifa para assinar com os espanhóis.
Lucas Ribeiro foi o principal destaque do Mamelodi no Mundial e chamou a atenção com um gol e uma assistência no mesmo grupo do Fluminense na primeira fase. A última vez em que o camisa 10 entrou em campo foi contra o próprio Tricolor, no dia 25 de junho, no empate em 0 a 0 pela terceira rodada.
Conheça Lucas Ribeiro, ex-alvo do Fluminense
Lucas Ribeiro seguiu um caminho pouco convencional até se firmar no futebol do exterior. Natural do Maranhão, fez parte das categorias de base de Sampaio Corrêa e Moto Club antes de se transferir para o sub-19 do Pinheiros, em São Paulo.
Foi justamente atuando em competições regionais que despertou o interesse do Valenciennes, da França, que o contratou em 2017. Por lá, iniciou no time B e depois ganhou espaço na equipe principal. Declaradamente torcedor do Palmeiras, Lucas deixou o Brasil ainda adolescente, com apenas 17 anos.
A trajetória do atacante na Europa foi marcada por uma longa sequência no futebol belga, onde defendeu clubes como Excelsior Virton, Charleroi, RWD Molenbeek, RE Mouscron, Waasland-Beveren e Sportkring Beveren. A experiência acumulada abriu as portas para o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Pelo clube sul-africano, se consolidou como titular absoluto e do time que disputou o Mundial de Clubes.
Os números são expressivos. Lucas soma 83 partidas, sendo 79 como titular, com 36 gols feitos e 20 assistências. Na Copa do Mundo, se destacou com um gol, contra o Borussia Dortmund, e uma assistência, contra o Ulsan Hyundai, no grupo E da competição, que contava ainda com o Fluminense.
