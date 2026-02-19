O lateral-direito Arthur, do Bayer Leverkusen, revelou os bastidores de sua chegada ao clube alemão e a emoção de conversar com o então técnico Xabi Alonso. Em entrevista ao ge e ao Trivela, o jogador brasileiro de 22 anos contou que a conversa com o espanhol foi fundamental para convencê-lo a aceitar a proposta de transferência quando ainda atuava pelo América-MG.

— Quanto fiquei sabendo que teria essa videochamada com o Xabi, fiquei bastante nervoso. Meus pais estavam perto de mim e até riram da situação, porque eu chegava a gaguejar. Não é todo dia que você consegue conversar com o Xabi Alonso — relembrou Arthur

Relação com o técnico e adaptação na Alemanha

Apesar do nervosismo inicial, Arthur destacou que a relação com o treinador foi muito positiva. Xabi Alonso tranquilizou o atleta, utilizando sua experiência prévia com jogadores brasileiros e até mesmo se comunicando em português com o lateral. O técnico espanhol, que comandou o Leverkusen na histórica conquista invicta da Bundesliga em 2024 antes de rumar ao Real Madrid, foi essencial para o desenvolvimento de Arthur.

"Esse processo com o Xabi Alonso foi muito mágico. É um cara muito enérgico, que busca sempre melhorar e fazer seus atletas evoluírem. Passou bastante feedback, conversou muitas vezes comigo, me deu confiança e dicas de posicionamento e de finalização para eu aperfeiçoar cada vez mais", relatou o jogador.

O lateral também destacou o apoio do estafe do clube e de compatriotas que já haviam passado pela equipe alemã como fatores determinantes para sua escolha. Único brasileiro no atual elenco do Leverkusen, ele tem contado com a ajuda do preparador físico Daniel Jouvin, no clube desde 2010.

Xabi Alonso ocupa banco do Bayer Leverkusen durante jogo contra o Union Berlin (Foto: Ina Fassbender/AFP)

Momento atual e sonhos

Arthur conseguiu superar um início marcado por lesões graves — que o afastaram dos gramados por mais de sete meses — e tem se firmado na equipe nesta temporada, sob o comando do técnico Kasper Hjulmand. Com a saída de Jeremie Frimpong para o Liverpool, o brasileiro passou a disputar posição com Lucas Vázquez e já soma 23 jogos, dois gols e três assistências em 2025/26.

Vivendo sua melhor fase, Arthur projeta retornar à Seleção Brasileira, onde já foi convocado pelo técnico Ramon Menezes. O lateral espera chamar a atenção de Carlo Ancelotti e mira uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

— Quem sabe, assim, garantir meu lugar para os próximos anos de seleção e para essa Copa do Mundo, que seria um grande sonho.

Enquanto aguarda a convocação de março para os amistosos contra França e Croácia, Arthur foca no duelo do Leverkusen contra o Olympiacos, do lateral brasileiro Rodinei, pelos playoffs da Champions League. A partida de ida ocorreu na última quarta-feira (18), na Grécia, com vitória dos alemães por 2 a 0. O jogo de volta marcado para a próxima terça-feira (24), na Alemanha.

Arthur em ação pelo Bayer Leverkusen (Foto: Bayer Leverkusen/www.bayer04.de)

