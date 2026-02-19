O ex-atacante Wayne Rooney fez avaliações contundentes sobre o atual momento do Liverpool e o trabalho do técnico Arne Slot. Em participação no programa "The Overlap Fan Debate", da Sky Bet, o ex-capitão do Manchester United e da seleção inglesa afirmou que o treinador holandês não possui a "aura necessária" para liderar o clube de Anfield, especialmente por assumir a equipe logo após a era histórica de Jürgen Klopp.

Pressão no cargo e a sombra do mercado

Apesar de Arne Slot ter conquistado o título da Premier League logo em sua primeira temporada, a campanha de defesa do troféu tem sido frustrante e os resultados estão abaixo das altas expectativas geradas pelos pesados investimentos na janela de transferências. Atualmente, o Liverpool ocupa a sexta colocação no campeonato, estando 15 pontos atrás do líder Arsenal, e pode ficar sem vaga para a próxima Champions League.

Rooney classificou como "loucura" o fato de Slot estar fazendo uma espécie de teste para manter o emprego logo após vencer a liga nacional, mas avaliou que, caso o clube não termine entre os cinco primeiros colocados, o holandês "certamente será demitido".

— Encontrei-o algumas vezes, mas simplesmente não acho que ele tenha essa aura para o Liverpool, e talvez seja porque o Liverpool acabou de sair da era Jürgen Klopp como treinador, é difícil para qualquer um ter essa aura, mas simplesmente não acho que ele a possua — iniciou Rooney.

— É estranho, não é, quando se fala que Slot está fazendo um teste para manter o emprego, sendo que ele ganhou obviamente a Premier League recentemente? Se ele não conseguir colocar o time entre os cinco primeiros da Premier League, com certeza será demitido. É loucura dizer isso agora que ele acabou de ganhar a Premier League — completou.

Arne Slot em coletiva do Liverpool (Foto: Ronny Hartmann / AFP)

Queda de rendimento e desfalques do elenco

Ao tentar explicar onde as coisas deram errado para a equipe nesta temporada, Rooney argumentou que o time passa por um período de reconstrução e apontou problemas estruturais e físicos no elenco. O ex-jogador observou que estrelas fundamentais, como Mohamed Salah e Virgil van Dijk, não estão apresentando o seu melhor futebol.

Ele também citou os desfalques de Trent Alexander-Arnold, as poucas partidas disputadas por Andy Robertson e a situação de atletas como Luis Díaz e Diogo Jota. Sobre o setor ofensivo, Rooney mencionou que Darwin Núñez chegou a contribuir com a equipe em alguns momentos, embora não tenha sido brilhante.

Defesa aos ídolos do clube

Apesar de apontar o desempenho abaixo do esperado de forma geral, Rooney defendeu os ídolos dos Reds de críticas mais duras. O ex-jogador fez questão de classificar Salah como um dos maiores jogadores da história da Premier League e exaltou Van Dijk como o melhor zagueiro de sua geração.

— Isso não deve desmerecer Van Dijk e Salah. Para mim, Salah é um dos maiores jogadores da história da Premier League, e Van Dijk certamente estará na disputa como um dos maiores. Não acho que ele seja o melhor de todos os tempos, mas nesta geração, ele é certamente o melhor zagueiro, então não se pode criticar esses dois jogadores por isso — finalizou.

Salah aplaudindo após vitória do Liverpool sobre o Real Madrid (Foto: Paul ELLIS / AFP)

