Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 07:45 • Barcelona (ESP)

Vitor Roque não deve continuar no Barcelona para 2024-25. Fora da lista de relacionados para a estreia da equipe em La Liga, vencida sobre o Valencia por 2 a 1, o brasileiro avançou nas conversas com outro clube europeu.

O Sporting, de Portugal, está perto de acertar a contratação do atacante por cerca de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 180 milhões na cotação atual). O acordo também envolve bônus de metas adicionais, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano.

Roque chegou ao Barça em janeiro de 2024, tendo sido comprado junto ao Athletico-PR por um valor estimado em 40 milhões de euros (R$ 240 milhões de reais). Entretanto, as oportunidades foram escassas com Xavi: o centroavante só entrou em ação 16 vezes, somando 353 minutos ao todo, e contribuiu com dois gols na trajetória catalã no Campeonato Espanhol de 2023-24.

A chegada de Hansi Flick ao comando blaugrana não deu indícios de uma mudança no panorama, já que o "Tigrinho" não esteve entre os 22 convocados para a visita ao Mestalla. Por isso, a transferência é vista com bons olhos pelo jogador, que não deseja se manter no Barcelona.

Vitor Roque em ação no Barcelona (Foto: PAU BARRENA / AFP)

No Sporting, porém, a concorrência também não será fácil: Vitor Roque competirá por posição com o sueco Victor Gyökeres. O camisa 9 dos Leões marcou 29 gols em 33 jogos no Campeonato Português de 2023-24, em jornada de título de sua equipe, e já abriu os trabalhos na temporada atual com três bolas na rede e três assistências em três partidas.