Neste sábado (23), Manchester City e Tottenham se enfrentam no Etihad Stadium, em Manchester, pela 2ª rodada da Premier League 2025/26. A bola rola às 8h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo de ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

O City chega embalado após golear o Wolverhampton por 4 a 0 na estreia, resultado que colocou a equipe de Pep Guardiola na liderança pelo saldo de gols. O treinador espanhol, no entanto, terá desfalques importantes: Kovacic e Kalvin Phillips seguem fora, enquanto jogadores como Savinho, Foden, Rodri e Gvardiol ainda são dúvidas. Haaland, artilheiro e grande referência ofensiva, lidera mais uma vez o time.

Ficha do jogo MCI TOT 2ª rodada Premier League Data e Hora sábado, 23 de agosto, às 8h30 (de Brasília) Local Etihad Stadium, em Manchester Árbitro Peter Bankes Assistentes Edward Smart e Blake Antrobus Var Andy Madley Onde assistir

Do outro lado, o Tottenham também venceu na abertura, batendo o Burnley por 3 a 0, e ocupa a segunda colocação. Sob o comando de Thomas Frank, os Spurs perderam Maddison, Dragusin e Kulusevski por lesão, mas contam com Richarlison e Kudus para tentar surpreender fora de casa. A equipe pode ainda reforçar o meio-campo com ajustes táticos diante do campeão.

Confira as informações da partida entre Manchester City e Tottenham pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER CITY X TOTTENHAM

2ª RODADA – PREMIER LEAGUE 2025/26

📆 Data e horário: sábado, 23 de agosto, às 8h30 (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Trafford; Rico Lewis, Stones, Rúben Dias e Ait Nouri; Reijnders, Nico González e Bernardo Silva; Bobb, Doku e Haaland.

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)

Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Djed Spence; Palhinha, Sarr e Bentancur; Brennan Johnson, Kudus e Richarlison.

Manchester City x Tottenham pela Premier League (Arte: Lance!)

