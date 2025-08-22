Estêvão joga? Veja a escalação do Chelsea contra West Ham na Premier League
Partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Inglês
- Matéria
- Mais Notícias
Chelsea e West Ham se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Londres (ING), em jogo válido pela segunda rodada da Premier League. Com diversos brasileiros no time, Enzo Maresca confirmou a titularidade apenas de João Pedro, um dos artilheiros dos Blues desde que chegou ao clube, em julho. Atualização de última hora: Estêvão entra no lugar de Cole Palmer, que se lesionou no aquecimento.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Capitão do Chelsea revela influência de Thiago Silva: ‘Quase um pai’
Futebol Internacional22/08/2025
- Futebol Internacional
Destaque do Chelsea trava briga judicial com vinícola francesa
Futebol Internacional22/08/2025
- Futebol Internacional
Chelsea encaminha contratação de alvo do Palmeiras; saiba mais
Futebol Internacional21/08/2025
Veja a escalação do Chelsea contra o West Ham pela Premier League
Como chegam os times para a partida?
Na estreia, o West Ham sofreu uma derrota dura para o Sunderland por 3 a 0, fora de casa, e os Hammers entram na zona de rebaixamento. Os gols da partida foram marcados por Mayenda, Ballard e Isidor, trio de atletas que estavam nos Black Cats na última temporada.
O Chelsea, por sua vez, empatou com o Crystal Palace por 0 a 0, no Stamford Bridge, em Londres. Em dia da estreia de Estêvão em jogos oficiais, os Blues não conseguiram furar o bloqueio dos visitantes e não levaram perigo ao gol de Dean Henderson. Além do ex-Palmeiras, os brasileiros João Pedro e Andrey Santos também estiveram em campo.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Tudo sobre o jogo entre West Ham e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
West Ham 🆚 Chelsea
2ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sexta-feira, 22 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico de Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Michael Oliver
🚩Assistentes: Stuart Burt, James Mainwaring e Simon Hooper (quarto árbitro)
📺VAR: Jarred Gillett (VAR1) e Tim Robinson (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
West Ham (Técnico: Graham Potter)
Hermansen, Kilman, Aguerd e Todibo; Diouf, Soucek, Ward-Prowse e Wan-Bissaka; Lucas Paquetá; Füllkrug e Bowen.
Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Sanchez, Cucurella, Chalobah, Tosin e Gusto; Enzo Fernández, Caicedo; Cole Palmer e Pedro Neto; João Pedro, Delap.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias