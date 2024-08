Lewandowski marca duas vezes e Barcelona vira sobre o Valencia

Lewandowski marca duas vezes e garante a virada (Foto: Divulgação/Barcelona)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 19:33 • Valência

O Barcelona venceu o Valencia neste sábado (17) no Mestalla, na Espanha, pela primeira rodada da LaLiga 2024/25. O time da casa saiu na frente com gol de cabeça de Hugo Dulo Perales, aos 44 minutos, o lance foi inicialmente anulado por impedimento, mas após revisão no VAR, a arbitragem voltou atrás, e o Valencia saiu na frente. Lewandowski empatou a partida cinco minutos depois com um gol de pênalti e marcou o segundo no início da segunda metade.

A partida marcou a estreia do novo técnico do Barça, o alemão Hansi Flick, que apostou nos jovens Pau Cubarsí e o atacante Lamine Yamal para começar a partida. Ainda sem Dani Olmo, grande reforço para a temporada, os garotos de 17 anos foram importantes, mas foi um veterano quem decidiu.

Barcelona vence Valencia na estreia do campeonato (Foto: PAU BARRENA / AFP)

Entre os brasileiros, Raphinha foi titular no meio de campo. Já Vitor Roque não foi relacionado para a partida, ponto que reforça os rumores de sua saída do clube catalão, uma vez que ele não foi relacionado para o Troféu Joan Gamper, último amistoso da pré-temporada. A imprensa espanhola indica que ele está fora dos planos para 2024/25 e deve ser negociado pelo Barça apenas seis meses depois de sua chegada.

O Barcelona começa o campeonato com o pé direito e ocupa a segunda posição da tabela.