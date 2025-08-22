menu hamburguer
Técnico do Tottenham abre o jogo sobre saída de Richarlison

Brasileiro marcou dois gols na estreia da Premier League

João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/08/2025
16:19
Técnico do Tottenham, Thomas Frank abriu o jogo sobre a possibilidade da saída de Richarlison dos Spurs em um futuro recente. Em coletiva, o comandante rasgou elogios ao centroavante brasileiro e negou qualquer conversa por uma transferência do atleta.

- Nesse momento, ele é meu nove titular. Marcou dois gols fantásticos, é o novo do Brasil. É um grande jogador, então estou muito feliz por ele. Richarlison quer ficar, eu quero que ele fique e não há conversas sobre nada. Ele está indo muito bem.

Contratado em 2022, Richarlison havia perdido espaço no Tottenham na temporada passada com a chegada de Ange Postecoglou. No entanto, o centroavante ganhou uma nova perspectiva com a saída do ex-treinador e a chegada de Thomas Frank.

Na estreia da Premier League, Richarlison foi um dos grandes protagonistas da rodada, tendo marcado dois gols na vitória do Tottenham sobre o Burnley por 3 a 0. Neste sábado, os Spurs encaram o Manchester City, às 8h30, pela 2ª rodada.

Números de Richarlison no Tottenham

Com contrato até junho de 2027, Richarlison chegou a ser alvo de desejo do Fluminense, mas o Tottenham decidiu por não vender o centroavante. Em 92 partidas pelos Spurs, o jogador tem 22 gols e 10 assistências.

