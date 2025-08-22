Al-Nassr x Al-Ahli: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Supercopa Saudita
Equipes se enfrentam pela final da Supercopa Saudita
Neste sábado (23), Al-Nassr e Al-Ahli se enfrentam no Hong Kong Stadium, em Hong Kong, pela final da Supercopa Saudita 2025/26. A bola rola às 9h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo de SporTV 3 (canal fechado), BandSports (canal fechado) e Canal GOAT (YouTube).
O Al-Nassr, atual vice-campeão da Supercopa, chega embalado após vencer o Al-Ittihad por 2 a 1 na semifinal, mesmo com um jogador a menos devido à expulsão de Sadio Mané. Sob o comando de Jorge Jesus, a equipe ganhou reforços de peso para 2025/26, como João Félix, Kingsley Coman e Iñigo Martínez, que se juntam ao craque Cristiano Ronaldo como grande referência ofensiva.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Al-Ahli busca surpreender e retomar o protagonismo no futebol saudita. A equipe goleou o Al-Qisidiya por 5 a 1 na semifinal e aposta em nomes como Edouard Mendy, Ivan Toney e Riyad Mahrez para a decisão. Sob o comando de Matthias Jaissle, os Touros Verdes chegam confiantes, mesmo sem Roberto Firmino, e contam com a qualidade de seus reforços recentes.
Confira as informações da partida entre Al-Nassr e Al-Ahli pela Supercopa Saudita (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
AL-NASSR X AL-AHLI
Final – Supercopa Saudita 2025/26
📆 Data e horário: sábado, 23 de agosto, às 9h (de Brasília)
📍 Local: Hong Kong Stadium, Hong Kong (HK)
📺 Onde assistir: SporTV 3, BandSports, Canal GOAT (YouTube)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Al-Nassr (Técnico: Jorge Jesus)
Bento; Boushal, Simakan, Iñigo Martínez e Yahya; Wesley, Brozovic, Al-Khaibari e Kingsley Coman; João Félix e Cristiano Ronaldo.
Al-Ahli (Técnico: Matthias Jaissle)
Mendy; Yousef, Demiral, Ibañez e Dams; Kessié e Millot; Mahrez, Al-Buraikan e Galeno; Ivan Toney.
