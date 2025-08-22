Arteta atualiza situação de Gabriel Jesus no Arsenal

Mikel Arteta atualizou a situação de Gabriel Jesus no Arsenal em meio a recuperação de uma lesão que o afasta dos gramados dede janeiro. Em coletiva, o treinador não escondeu o otimismo com relação a recuperação do atacante brasileiro.

- Gabi está se recuperando super bem. Eu acho que ele está em um bom estágio. Obviamente, foi uma lesão séria e precisamos recuperá-lo de uma maneira forte. Mas ele está bem e dando grandes passos, eu penso.

Nos últimos meses, a permanência de Gabriel Jesus no Arsenal chegou a ser colocada em dúvida, mas o atleta seguirá nos Gunners na temporada. O jogador de 28 anos tem contrato com o clube inglês até junho de 2027.

Por conta da gravidade da lesão de Gabriel Jesus, o Arsenal foi ao mercado e contratou o centroavante Viktor Giökeres. Além da dupla, o elenco comandado por Mikel Arteta ainda conta com o alemão Kai Havertz.

Números de Gabriel Jesus no Arsenal

Contratado em 2022 junto ao Manchester City, Gabriel Jesus sofreu com lesões nas duas últimas temporadas. Ainda assim, o atacante soma 26 gols e já contribuiu com 20 assistências em 96 partidas disputadas com os Gunners.

