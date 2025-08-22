menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Arteta atualiza situação de Gabriel Jesus no Arsenal

Atacante não entra em campo desde janeiro

Gabriel Jesus, grande destaque do Arsenal na vitória por 3 a 2 pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Glyn Kirk/AFP)
imagem cameraGabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal na última temporada (Foto: Glyn Kirk/AFP)
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/08/2025
16:05
Mikel Arteta atualizou a situação de Gabriel Jesus no Arsenal em meio a recuperação de uma lesão que o afasta dos gramados dede janeiro. Em coletiva, o treinador não escondeu o otimismo com relação a recuperação do atacante brasileiro.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Gabi está se recuperando super bem. Eu acho que ele está em um bom estágio. Obviamente, foi uma lesão séria e precisamos recuperá-lo de uma maneira forte. Mas ele está bem e dando grandes passos, eu penso.

Nos últimos meses, a permanência de Gabriel Jesus no Arsenal chegou a ser colocada em dúvida, mas o atleta seguirá nos Gunners na temporada. O jogador de 28 anos tem contrato com o clube inglês até junho de 2027.

Por conta da gravidade da lesão de Gabriel Jesus, o Arsenal foi ao mercado e contratou o centroavante Viktor Giökeres. Além da dupla, o elenco comandado por Mikel Arteta ainda conta com o alemão Kai Havertz.

Números de Gabriel Jesus no Arsenal

Contratado em 2022 junto ao Manchester City, Gabriel Jesus sofreu com lesões nas duas últimas temporadas. Ainda assim, o atacante soma 26 gols e já contribuiu com 20 assistências em 96 partidas disputadas com os Gunners.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal (Foto: Glyn Kirk/AFP)

