Barcelona está disposto a vender um dos astros do time, afirma jornal

Barcelona pode se desfazer de astro nos próximos dias. (Photo by Thomas COEX / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 12:20 • Redação do Lance!

Na reta finalda janela de transferências, o Barcelona está inclinado a escutar propostas por um dos principais jogadores do elenco: Ilkay Gundogan. O veterano alemão não foi relacionado para a estreia do time em LA LIGA, na vitória contra o Valência, fora de casa. Apesar da razão relatada ter sido médica, devido a uma pancada sofrida na pré-temporada, o portal MARCA, da Espanha, afirma que existem mais ingredientes nesta situação.

+ Ex-São Paulo, David Neres fecha com gigante europeu

De acordo com apuração do jornalista Luis Rojo, o clube passa a considerar uma venda por motivos financeiros: apesar de ter chegado de graça após o final do contrato no Manchester City, Gundogan recebe um dos maiores salários do elenco culé: 15 milhões de euros por ano.

Com dificuldades financeiras e em busca por peças que melhorem o elenco, o Barcelona pode aliviar os cofres para contratar nomes de impacto. Além disso, a justificativa da lesão dada pelo clube foi desmentida por fontes do jornal espanhol: a ausência do volante, na verdade, seria motivada pelos planos de negociação da diretoria blaugrana.

Treinador Hansi Flick em apresentação oficial pelo Barcelona. (Photo by Josep LAGO / AFP)

Recentemente, Gundogan teve seu nome relacionado ao futebol turco, que apresenta um dos mercados secundários mais atrativos no futebol europeu. Questionado, o atleta revelou que planeja se transferir para o país em algum momento, mas não nesta janela.

Supostamente insatisfeito após o fracasso na temporada passada, Gundogan tem reafirmado o desejo de cumprir seu contrato no Barcelona. O meia alemão tem contrato por mais um ano, além da opção de renovação contratual por mais outro. Com a camisa do Barcelona, são cinco gols e 14 assistências em 51 jogos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional