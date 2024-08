Próximo do PSG, atacante pede para não ser relacionado em estreia na temporada

Luis Enrique, treinador do PSG. (Foto: PATRICK HERTZOG / AFP)







Publicada em 19/08/2024

O PSG caminha para anunciar um nome importante como reforço no setor de ataque: Ademola Lookman, da Atalanta. O nigeriano tem conversas avançadas com o clube e, inclusive, pediu para não ser relacionado ao duelo contra o Lecce, na estreia da Série A italiana.



O atacante, destaque na temporada passada, não deve ser o único a deixar o clube. O volante Teun Koopmeiners foi afastado de atividades e deve ser anunciado em breve pela Juventus. La Dea ainda lida com as lesões de Scamacca e Scalvini.

Pelo lado pariense, ainda não há proposta oficial e as conversas são apenas com o jogador, que ficou seduzido pela oportunidade. A postura do atleta indica a ruptura e o PSG deve apresentar uma oferta nos próximos dias, conforme apurado pelo jornalista Matteo Moretto, do Relevo.

Próximo do PSG, Lookman foi algoz do Bayer Leverkusen. (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Lookman atraiu os holofotes do futebol europeu depois de marcar um hat-trick na final da Europa League 2023-24, contra o Bayer Leverkusen. Responsável direto pelo fim da invencibilidade do time alemão na temporada, o atacante de 26 anos chega de um ano fantástico, com 17 gols e 10 assistências em 45 jogos.