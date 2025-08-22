Paquetá faz golaço após ser declarado inocente na Inglaterra; veja vídeo
Brasileiro abriu o placar no duelo entre West Ham e Chelsea
Lucas Paquetá abriu o placar na partida contra o Chelsea, pela segunda rodada da Premier League, nesta sexta-feira (22), no Estádio Olímpico de Londres. Após ser inocentado em um caso de esquema de apostas, o meia brasileiro voltou a balançar as redes com uma pintura para superar o goleiro Robert Sánchez.
Após erro na saída de bola com Estêvão, Paquetá ficou com a sobra e partiu em velocidade. Sem opção para o passe, Lucas arriscou de fora da área e acertou um belo chute, com curva, para superar o goleiro Robert Sánchez e abrir o placar para o West Ham sobre o Chelsea. Veja o gol abaixo:
No fim do mês passado, Lucas Paquetá foi inocentado da investigação sobre uma possível manipulação de apostas esportivas. Ele havia sido acusado de má conduta com apostas esportivas por forçar cartões amarelos entre novembro de 2022 e agosto de 2023. A Comissão Reguladora considerou que não houve provas das denúncias, e ele ficou livre para atuar pelo West Ham na temporada.
Tudo sobre o jogo entre West Ham e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
West Ham 🆚 Chelsea
2ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sexta-feira, 22 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico de Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Michael Oliver
🚩Assistentes: Stuart Burt, James Mainwaring e Simon Hooper (quarto árbitro)
📺VAR: Jarred Gillett (VAR1) e Tim Robinson (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
West Ham (Técnico: Graham Potter)
Hermansen, Kilman, Aguerd e Todibo; Diouf, Soucek, Ward-Prowse e Wan-Bissaka; Lucas Paquetá; Füllkrug e Bowen.
Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Sanchez, Cucurella, Chalobah, Tosin e Gusto; Enzo Fernández, Caicedo; Cole Palmer e Pedro Neto; João Pedro, Delap.
