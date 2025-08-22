Vanderson celebra estreia com vitória do Monaco e mira Copa do Mundo: ‘Maior objetivo’
Jogador atuou nos dois jogos da Seleção com Ancelotti
Lateral da Seleção Brasileira, Vanderson celebrou a estreia na Ligue 1 com vitória do Monaco sobre o Le Havre por 3 a 1, no sábado (16). Titular nos dois jogos feito por Carlo Ancelotti com a Amarelinha, o jogador iniciou a temporada com o pé direito.
- Claro que é só o começo, mas já deu para sentir o gostinho de um jogo valendo três pontos. Foi importante começar com o pé direito diante da nossa torcida e que possamos seguir melhorando e trabalhando para atingir os objetivos dessa temporada que está apenas começando.
O bom desempenho no Monaco fez com que Vanderson chegasse à Seleção Brasileira, mas agora o atleta sonha com a Copa do Mundo. O atleta ressaltou os objetivos pessoais na temporada, mas a convocação para o Mundial é o maior objetivo.
- É muito cedo ainda, mas internamente já falamos sobre o objetivo como equipe e esperamos alcançá-los. Temos três competições pela frente e que possamos chegar bem nas três para atingir tudo aquilo que queremos. Passo a passo, tenho certeza que será uma temporada excelente e com os objetivos finais alcançados. Pessoalmente quero continuar performando bem para ajudar tanto o clube, quanto a mim mesmo, sabendo que no final da temporada tem Copa do Mundo, que é um dos maiores objetivos pessoais dessa temporada.
Na temporada passada, Vanderson foi um dos destaques do Monaco, tendo realizado 42 jogos, marcado dois gols e contribuído com cinco assistências. Revelado pelo Grêmio, o lateral-direito possui contrato com o clube francês até junho de 2028.
