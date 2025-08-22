menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Vanderson celebra estreia com vitória do Monaco e mira Copa do Mundo: ‘Maior objetivo’

Jogador atuou nos dois jogos da Seleção com Ancelotti

Vanderson em ação pelo Monaco contra o Le Havre, na estreia da Ligue 1
imagem cameraVanderson em ação pelo Monaco contra o Le Havre, na estreia da Ligue 1 (Foto: Miguel Medina/AFP)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/08/2025
16:56
  • Matéria
  • Mais Notícias

Lateral da Seleção Brasileira, Vanderson celebrou a estreia na Ligue 1 com vitória do Monaco sobre o Le Havre por 3 a 1, no sábado (16). Titular nos dois jogos feito por Carlo Ancelotti com a Amarelinha, o jogador iniciou a temporada com o pé direito.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Claro que é só o começo, mas já deu para sentir o gostinho de um jogo valendo três pontos. Foi importante começar com o pé direito diante da nossa torcida e que possamos seguir melhorando e trabalhando para atingir os objetivos dessa temporada que está apenas começando.

continua após a publicidade

O bom desempenho no Monaco fez com que Vanderson chegasse à Seleção Brasileira, mas agora o atleta sonha com a Copa do Mundo. O atleta ressaltou os objetivos pessoais na temporada, mas a convocação para o Mundial é o maior objetivo.

- É muito cedo ainda, mas internamente já falamos sobre o objetivo como equipe e esperamos alcançá-los. Temos três competições pela frente e que possamos chegar bem nas três para atingir tudo aquilo que queremos. Passo a passo, tenho certeza que será uma temporada excelente e com os objetivos finais alcançados. Pessoalmente quero continuar performando bem para ajudar tanto o clube, quanto a mim mesmo, sabendo que no final da temporada tem Copa do Mundo, que é um dos maiores objetivos pessoais dessa temporada.

continua após a publicidade

Na temporada passada, Vanderson foi um dos destaques do Monaco, tendo realizado 42 jogos, marcado dois gols e contribuído com cinco assistências. Revelado pelo Grêmio, o lateral-direito possui contrato com o clube francês até junho de 2028.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Ancelotti recebe Vanderson, em São Paulo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias