Campeões do Mundial Sub-20 de Clubes; relembre

Mundial Sub-20 já é considerado relevante para o desenvolvimento de jovens talentos.

A Copa Intercontinental de Clubes, também conhecida como Mundial Sub-20 de Clubes, nasceu em 2022 a partir de uma parceria entre CONMEBOL e UEFA. O torneio foi inspirado na antiga Copa Intercontinental, disputada entre os campeões da Libertadores e da Champions League, só que em versão sub-20. O Lance! lista todos os campeões do Mundial Sub-20 de Clubes.

A ideia era colocar frente a frente os vencedores da Copa Libertadores Sub-20 e da UEFA Youth League, criando um confronto único entre a base da América do Sul e da Europa. Desde então, o campeonato tem atraído atenção pela qualidade técnica e pelo peso histórico de reviver o duelo entre os dois continentes.

Todos os campeões do Mundial Sub-20 de Clubes

2022 – Benfica (Portugal): venceu o Peñarol por 1 a 0 no Estádio Centenário, em Montevidéu. 2023 – Boca Juniors (Argentina): superou o AZ Alkmaar nos pênaltis, após empate em 1 a 1 na Bombonera. 2024 – Flamengo (Brasil): derrotou o Olympiacos por 2 a 1 no Maracanã, diante de mais de 31 mil torcedores. 2025 – a definir: Flamengo e Barcelona se enfrentam no Maracanã.

Com um título cada, Benfica, Boca Juniors e Flamengo são os clubes mais vitoriosos até aqui.

Flamengo: protagonista da competição

O Flamengo tem sido o representante brasileiro mais forte da categoria. Campeão da Libertadores Sub-20 em 2024 e 2025, o Rubro-Negro voltou a colocar seu nome entre os campeões de torneios intercontinentais. Em 2024, bateu o Olympiacos e conquistou o primeiro título do Brasil na competição. Agora, em 2025, terá a chance de defender a coroa contra um gigante europeu.

O crescimento do Mundial Sub-20 de Clubes

O Mundial Sub-20 de Clubes já se consolidou como vitrine para jovens talentos. Jogadores que brilham nesta competição costumam aparecer em poucos anos no time principal de suas equipes ou até em seleções nacionais.

Além disso, o torneio fortalece a relação UEFA-CONMEBOL, que desde 2020 assinaram acordos para promover confrontos intercontinentais em diversas categorias, ampliando a integração do futebol mundial.

Flamengo x Barcelona – Final do Mundial Sub-20 de Clubes 2025

O próximo campeão será decidido neste sábado, 23 de agosto de 2025, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo promete ser histórico, colocando frente a frente Flamengo (bicampeão da Libertadores Sub-20) e Barcelona (tricampeão da UEFA Youth League).

O Rubro-Negro chega embalado pelo título conquistado contra o Palmeiras na final da Libertadores Sub-20, vencida nos pênaltis. Já o Barcelona carimba sua primeira participação na competição após golear o Trabzonspor por 4 a 1 na decisão da Youth League.

Será também a primeira vez que um clube espanhol disputa a Under-20 Intercontinental Cup. O palco será especial: o mesmo Maracanã que viu o Flamengo levantar a taça em 2024.

Expectativa para o futuro

Com apenas quatro edições realizadas até agora, o Mundial Sub-20 de Clubes já se mostra um evento de grande relevância para o futebol de base. Além de alimentar rivalidades históricas, serve como passarela para jovens craques em busca de espaço no cenário internacional.

Seja qual for o resultado da decisão de 2025, o torneio caminha para se tornar uma tradição anual e uma das principais competições de base do planeta.