Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 10:14 • Rio de Janeiro

Barcelona entra para sua estreia oficial na temporada neste sábado (17), mas não contará com a presença de Vitor Roque em campo. O técnico Hansi Flick listou 22 atletas para a partida contra o Valencia, às 16h30 (hora de Brasília), pela primeira rodada da LaLiga na temporada 2024/25, e não incluiu o brasileiro.

Com ausência em estreia, rumores sobre saída de Vitor Roque se intensificam. O brasileiro, que não já não havia sido muito utilizado pelo Barcelona, está cotado para deixar o clube espanhol em um futuro próximo. A expectativa, que era alta, não se concretizou. Assim, os catalães pretendem emprestar ou vender o atacante.

Segundo informações do "Sky Sport" e veículos espanhóis, a oportunidade apareceu com o Everton, que deseja reforçar o time para a temporada. O clube inglês já apresentou uma oferta a Barcelona, que foi logo negada. O clube da Catalunha só aceita vender se o valor for entre 30 milhões e 35 milhões de euros (entre R$ 180 milhões e R$ 210 milhões).

O Barcelona está em uma situação financeira delicada, o que corrobora a 'necessidade' de venda do Vitor Roque, para ajuste da folha salarial do clube catalão. O atleta de 19 anos chegou no início de 2024 e tem contrato até 2031, além da multa rescisória de 500 milhões de euros (mais de R$ 2 bilhões). No entanto, os espanhóis têm a expectativa de que tudo seja definido até a próxima semana.