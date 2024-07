Presidente do Barcelona justifica ‘troca’ de Xavi por Hansi Flick: ‘Não foi fácil’

Joan Laporta, presidente do Barcelona (Foto: LLUIS GENE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 09:41 • Barcelona (ESP)

Presidente do Barcelona, Joan Laporta explicou o porquê de ter optado por demitir Xavi Hernandéz e contratar Hansi Flick como técnico da equipe. Na apresentação oficial do alemão como novo treinador, o dirigente agradeceu o ídolo do Barça e argumentou que o clube precisava de um "impulso" após o desempenho abaixo do esperado na temporada passada.

- Quero falar de Xavi Hernández. A decisão de não mantê-lo, devo dizer, não foi fácil. Posso garantir. Tomar uma decisão como essa, que afeta alguém que você aprecia e tem carinho, e que também escreveu a história do Barça com letras douradas, é muito difícil - comentou o presidente do Barcelona.

- O Conselho de Administração e eu, como presidente, devemos colocar os interesses do Barça acima de outras situações. O Barça como instituição está sempre no topo. Acreditávamos que era hora de dar um novo impulso, de fazer uma mudança que obedecesse aos interesses do Barça. O Barça está sempre no topo. Quero agradecer ao Xavi e à sua equipe pelo bom trabalho que fizeram, levaram o Barça num momento de máxima dificuldade. Ganhamos uma Liga histórica e uma Supercopa, e foi feito um compromisso muito claro com os jogadores de La Masia que hoje estão consolidados - destacou Laporta.

A decisão de demitir Xavi foi anunciada no fim de maio. Um mês antes, o ex-meio-campista havia informado que ficaria no clube até o fim de 2024/25. Contudo, Joan Laporta ainda não explicou a confusão.