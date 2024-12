Vitor Roque cita Vini Jr como espelho: ‘Exemplo de persistência’

Com passagem marcada por altos e baixos no futebol espanhol, Vitor Roque está ganhando espaço no Betis nesta parte temporada 2024/25. Em entrevista para à ESPN, o brasileiro disse que tem um jogador como grande inspiração: Vini Jr. Por mais uma temporada, o camisa 7 do Real Madrid está brilhando nos gramados.

No Barcelona, Vitor Roque disse que sentiu pressão pela expectativa depositada pelo clube em cima dele, além da falta de oportunidades dadas pelo técnico Xavi. Nesse sentido, o brasileiro foi emprestado ao Betis para ganhar mais tempo de jogo. No caminho, o "Tigrinho" assume que segue em frente acima de tudo, assim como seu compatriota Vini Jr.

— Meus representantes usam o Vini Jr. como exemplo de persistência. É necessário batalhar pelo espaço. Ele não teve vida fácil quando chegou. O futebol brasileiro é muito diferente da Europa. E, hoje, o Vini colhe os frutos. Fico muito feliz por ele — disse Vitor Roque.

Chegada ao Betis

Pelo Betis, Vitor Roque participou de 18 jogos, com cinco gols. O acordo de empréstimo é válido até 30 de junho de 2025, com opção de renovação por mais um ano, até 2026. Depois, há uma opção de compra fixado em 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) fixos por 80% dos direitos econômicos do jogador. Pelo Barcelona, o brasileiro tem 16 jogos e dois gols, além de contrato com o clube até 2031.

O Betis recebe o Barcelona neste sábado (7), no estádio Benito Villamarín, às 12h15, pela 16ª rodada de La Liga. Na partida, Vitor Roque terá a oportunidade de enfrentar o clube catalão pela primeira vez, após viver o período mais difícil da carreira na equipe.

