Supercomputador aponta grande favorito ao título de La Liga; veja

Um Supercomputador utilizado pela "Opta", empresa referência em estatísticas e dados no futebol, projetou os possíveis desfechos dos 20 clubes de La Liga na temporada 2025/26. Como favorito ao título, aparece o atual campeão Barcelona, seguido por Real Madrid, Atlético de Madrid e Villarreal.

O estudo foi realizado levando em conta 10 mil simulações para gerar as probabilidades de tabela final do Campeonato Espanhol. Assim, o "G3" da última temporada seria literalmente repetido. A grande diferença para a realidade consumada em 2024/25 está na quarta posição, com o Villarreal superando o Athletic Bilbao. Outro padrão que deverá se repetir, de acordo com a "Opta", é o desempenho ruim do Sevilla. O tradicional clube espanhol sequer aparece na primeira metade da tabela.

As previsões do supercomputador da Opta não são nem um pouco animadoras para os clubes recém-promovidos à elite espanhola. Levante, Elche e Real Oviedo são os grandes candidatos a descerem de divisão, um ano após a promoção. O Rayo Vallecano, oitavo colocado da última edição de La Liga e classificado para a Conference League, também não possui previsões esperançosas, já que não aparece na primeira metade da tabela.

Barcelona comemorando o título de La Liga (Foto: Manaure Quintero / AFP)

Chances de título em La Liga segundo a Opta

1º - Barcelona: 46,5%

2º - Real Madrid: 32,1%

3º - Atlético de Madrid: 11,7%

4º - Villarreal: 3,7%

5º - Athletic Bilbao: 2,9%

6º - Real Betis: 0,9%

7º - Osasuna: 0,5%

8º - Celta de Vigo: 0,4%

9º - Real Sociedad: 0,4%

10º - Valencia: 0,2%

La Liga 2025/26 iniciará nesta sexta-feira (15). O pontapé inicial será com Girona e Rayo Vallecano se enfrentando no Montivili.

