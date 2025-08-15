Premier League: os 10 jogadores para ficar de olho na temporada

Após a abertura oficial da temporada com a Supercopa da Inglaterra, a Premier League tem início nesta sexta-feira (15), para a alegria dos fãs de futebol internacional ao redor do mundo. A seguir, o Lance! listou dez destaques para acompanhar de perto nesta temporada:

🔴⚪ Arsenal ➡️ Viktor Gyökeres

Um dos nomes mais cobiçados na janela de transferências, Viktor Gyökeres é o novo homem-gol do Arsenal, que enfim preenche a lacuna mais crítica de seu elenco na última temporada. Durante o período, o técnico Mikel Arteta enfrentou dificuldades com as lesões de Gabriel Jesus e Kai Havertz, e chegou a improvisar o volante Mikel Merino como centroavante. Agora, os Gunners contam com um atacante capaz de impor respeito a qualquer defesa adversária com sua imposição física e eficiência precisa.

Em franca ascensão nos últimos anos, Gyökeres pode ser justamente a peça que faltava para o Arsenal voltar a conquistar a Premier League após um jejum de 22 anos. O sueco chega a Londres após as melhores temporadas da carreira com a camisa do Sporting, de Portugal, onde anotou inquestionáveis 97 gols e deu 28 assistências em 102 partidas.

Viktor Gyökeres, do Arsenal (Foto: Roslan Rahman/AFP)

🔵🔵 Chelsea ➡️ João Pedro

O cartão de boas-vindas de João Pedro ao Chelsea não poderia ter sido mais impactante. O brasileiro chegou ao clube durante o Mundial de Clubes, estreando nas quartas de final, e alterou o curso da história da equipe na competição. Teve boa atuação diante do Palmeiras, marcou dois golaços contra o Fluminense e encerrou sua participação com um toque de classe na final que garantiu o título aos Blues.

A atuação criou uma grande expectativa para o restante da temporada, na qual ele assumirá a titularidade no comando de ataque, em busca do maior salto da carreira rumo à Seleção Brasileira e à Copa do Mundo de 2026. Com João Pedro, o Chelsea aposta em transformar sua força no cenário internacional em conquistas no futebol inglês, apoiado por um dos elencos mais jovens e promissores do mundo, que conta com talentos como Estêvão, também cotado para despontar a qualquer momento.

Joao Pedro, do Chelsea (Foto: Timothy A. Clary/AFP)

🔵🔴 Crystal Palace ➡️ Eberechi Eze

Eberechi Eze consolidou-se como um dos principais nomes da história recente do Crystal Palace. Aos 27 anos, o meio-campista está no clube desde 2020 e, desde então, tem se destacado como o nome mais criativo da equipe. A última temporada foi, indiscutivelmente, a mais marcante: o Palace conquistou seu primeiro grande título ao vencer a tradicional Copa da Inglaterra (FA Cup), superando o favorito Manchester City na final, com o gol decisivo marcado justamente pelo camisa 10.

A trajetória vitoriosa teve continuidade na abertura de 2025/26, com a conquista da Supercopa da Inglaterra diante do Liverpool, novamente com participação do meia. Nascido na Inglaterra e filho de pais nigerianos, Eze tornou-se ídolo para a comunidade negra do sul de Londres, sendo protagonista nos melhores meses da história do clube. Principal referência do meio-campo, seu futuro nos Eagles permanece incerto diante do forte interesse de clubes do "Big Six", como Arsenal e Tottenham.

Eberechi Eze, do Crystal Palace (Foto: Glyn Kirk/AFP)

🔴🔴 Liverpool ➡️ Florian Wirtz

Talvez, o Liverpool tenha sido o clube que melhor se reforçou nesta janela de transferências do verão europeu, em grande parte graças à contratação de Florian Wirtz, um dos principais jogadores de sua geração, vindo do Bayer Leverkusen, da Alemanha. O meia chega para dividir o protagonismo da equipe com Mohamed Salah, com potencial para se tornar o número um dos Reds nos próximos anos.

Dono de lances geniais, números expressivos, grande senso de posicionamento e versatilidade para atuar tanto pelo meio quanto pelas pontas e capaz de se desvencilhar da marcação com naturalidade. Foi a síntese do futebol proposto pelo vitorioso elenco da temporada 2023/24 na Germânia, campeão invicto da Bundesliga e da Copa da Alemanha sob o comando de Xabi Alonso. Talento puro, moldado pelo clássico futebol alemão de intensidade e inteligência em campo.

Florian Wirtz, do Liverpool (Foto: Reprodução)

🔵⚪ Manchester City ➡️ Rayan Cherki

Com ascendência argelina, assim como ídolos franceses como Zinédine Zidane e Karim Benzema, Rayan Cherki desponta como um talento promissor lapidado nas ruas de Lyon. Aos 16 anos, estreou entre os profissionais do clube de sua cidade natal e, aos 21, alcançou sua melhor temporada, somando 12 gols e 20 assistências.

Agora, assume a camisa 10 do Manchester City com a missão de ser um dos pilares da reconstrução da equipe após a pior temporada da era Pep Guardiola. Já mostrou personalidade no primeiro teste, durante o Mundial de Clubes, e tem potencial para assumir um papel ainda mais decisivo ao longo da temporada. Atuando como meia ou ponta, Cherki tende a conferir leveza e criatividade ao time, perfilando-se como provável substituto do icônico Kevin De Bruyne no terço final do campo, exercendo a função de principal armador e também se mostrando capaz de concluir jogadas.

Rayan Cherki, do Manchester City (Foto: Divulgação/Manchester City)

🔴🟡 Manchester United ➡️ Benjamin Šeško

Depois da pior temporada da história recente da instituição, a grande questão que ronda o Manchester United é se a entidade voltará a traduzir em campo o peso de sua camisa. Caso isso se concretize, os gols de Benjamin Šeško no ataque durante a atual janela de transferências, contratando dois jogadores que participaram diretamente de muitos gols na última edição da Premier League: o brasileiro Matheus Cunha (21) e o camaronês Bryan Mbeumo (27).

No entanto, o centroavante de referência é o esloveno de 1,95m, que, aos 22 anos, já acumula três temporadas consecutivas com mais de 15 gols pelo RB Leipzig, da Alemanha. Dotado de uma versatilidade rara — útil tanto em contra-ataques quanto no jogo apoiado —, Šeško chega à Inglaterra com a expectativa de entregar gols e repertório técnico à altura do desafio.

Benjamin Šeško, do Manchester United (Foto: Divulgação/Manchester United)

⚫⚪ Newcastle ➡️ Alexsander Isak

O Newcastle inicia a temporada sob a euforia de um feito histórico: a conquista da Copa da Liga Inglesa, seu primeiro título em mais de 70 anos, além da classificação para a Champions League após encerrar a última Premier League na quinta posição. No entanto, o que deveria ser um cenário de otimismo e confiança transformou-se em apreensão, diante dos rumores envolvendo o principal jogador da equipe: Alexander Isak, de 25 anos.

Considerado um dos melhores centroavantes do mundo na atualidade, o sueco tornou-se alvo do Liverpool nesta janela de transferências e manifestou o desejo de se transferir para o clube de Anfield. O impacto da possível saída é profundo, já que Isak foi peça-chave na última edição da liga, com 23 gols e seis assistências, além de ser o principal símbolo da nova era bilionária da entidade. Com 1,93m, o atacante representa o perfil ideal do “unicórnio” moderno: participa ativamente de todas as fases do ataque, combina força física, mobilidade e precisão, e é reflexo fiel do modelo dominante da elite do futebol inglês — um futebol de transição rápida, intensidade e letalidade.

Alexsander Isak, do Newcastle (Foto: Paul Ellis/AFP)

⚪🔵 Tottenham ➡️ Mohammed Kudus

O Tottenham contratou um dos melhores dribladores da Premier League. Após encerrar um longo jejum de títulos com a conquista da Europa League na última temporada, o clube londrino busca dar um passo adiante sob o comando de Thomas Frank. Para isso, apostou na chegada de Mohammed Kudus, que assume o protagonismo ofensivo após a saída do ídolo Heung-Min Son nesta janela de transferências.

Kudus combina força física, controle de bola e movimentação inteligente sem a posse. Embora deva atuar prioritariamente pela ponta, também já desempenhou funções no meio-campo e na referência do ataque. Seu principal diferencial está na capacidade explosiva no um contra um, dribles curtos, pés ágeis e mudança de direção — especialmente em jogadas de transição e contra-ataques.

Mohammed Kudus (à direita), do Tottenham (Foto: Marco Bertorello/AFP)

🟣🔵 West Ham ➡️ Lucas Paquetá

Lucas Paquetá renasceu no futebol. Desde 2023, o brasileiro atuava sob uma nuvem de incertezas no West Ham, após ser acusado de forçar cartões amarelos em um suposto esquema de manipulação de resultados ligado a apostas. Após longas investigações, sessões de julgamento e meses de indefinição, o veredito final foi favorável ao ex-Flamengo, que agora poderá voltar a fazer o que mais ama: jogar futebol.

No clube londrino desde 2022, Paquetá é, quando está em campo, o jogador mais técnico do meio-campo, com versatilidade para atuar como segundo volante, meia-atacante e até mesmo pelas pontas, se necessário. Com vínculo até 2027, ainda não se sabe se seu futuro nos Hammers, mas o simples fato de poder atuar em paz já representa um alívio — e uma bênção — para os admiradores do futebol de qualidade.

Lucas Paquetá, do West Ham (Foto: Patrick McDermott/AFP)

🟡⚫ Wolverhampton ➡️ Jhon Arias

O torcedor do Fluminense viveu uma melancolia singular no Mundial de Clubes: celebrou uma das campanhas mais memoráveis da história tricolor, com a surpreendente e heroica chegada às semifinais, mas teve de lidar, logo após o torneio, com a inevitável saída de Jhon Arias. A boa atuação no cenário internacional projetou o meia ao futebol europeu, tornando insustentável sua permanência no Brasil. Indiscutivelmente o melhor jogador do Fluminense em 2025, o colombiano deixou o clube como um ídolo recente, após conquistar a Libertadores em 2023 e defender a Armadura desde 2021.

Pelas pontas, conduz a bola com o pé direito colado à linha lateral, dificulta qualquer tentativa de desarme e mantém o controle mesmo sob pressão. É especialista em assistências, além de ter potência para concluir as jogadas por conta própria. Comprometido taticamente, recompõe com intensidade e atravessa o campo inteiro para gerar superioridade numérica no ataque. O novo camisa 10 do Wolverhampton tem um estilo particular e imprevisível, capaz de surpreender o torcedor médio e exigente da Premier League.

Jhon Arias, do Wolverhampton (Foto: Divulgação/Wolverhampton)

