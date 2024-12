O Betis recebe o Barcelona neste sábado (7), no estádio Benito Villamarín, às 12h15, pela 16ª rodada de La Liga. Emprestado pelo Barça, Vitor Roque terá a oportunidade de enfrentar o clube pela primeira vez, após viver o período mais difícil da carreira na Catalunha. Em entrevista para à ESPN, o brasileiro contratou um coach mental para auxiliar na luta contra a ansiedade do jogador.

Com grande passagem pelo Athletico-PR, Vitor Roque foi contratado pelo Barcelona por 74 milhões de euros no total, entre fixo, bônus e impostos. Na época, ele foi a maior negociação do futebol brasileiro.

No comando de Xavi, Vitor Roque não recebeu muitas oportunidades. Nesse período, o brasileiro desabafou e disse que sentiu pressão pela expectativa depositada pelo Barcelona em cima dele, principalmente pelo valor da transferência.

— Tinha muita ansiedade para fazer as coisas darem certo. Às vezes, ainda tenho. De tentar auxiliar o time da melhor forma possível. É normal. Tento trabalhar isso com meu coach mental — explicou o jogador.

— O que colocou muita pressão foi o preço que o Barcelona pagou por mim. Foi um investimento caro. Isso colocou uma pressão em cima. Por mais que eu estivesse chegando por esse valor, eu não estava totalmente pronto para resolver ou ajudar da forma que gostaria. Eu precisava de um tempo de adaptação, para me acostumar com jogadores e clube. E não saiu da forma que eu gostaria — completou o brasileiro.

Assim, Vitor Roque passou a dar mais valor a saúde mental após sua chegada no futebol europeu, visto que isso é fundamental para um atleta de alto nível.

— As pessoas de fora não veem o que acontece com a pessoa física. Olham apenas o lado profissional e pronto. Hoje, no futebol, se você não cuida da sua saúde mental, o futebol acaba com a sua vida e a mente. Tem muito jogador que desiste do futebol por não ter a força mental necessária hoje em dia — disse o "Tigrinho".

