Ousmane Dembélé: É craque ou só mídia?

Protagonista do PSG na última temporada, Ousmane Dembélé se tornou um dos grandes favoritos à conquista da Bola de Ouro. Em 53 partidas disputadas, o atacante marcou 35 gols e contribuiu com 16 assistências. Mas o desempenho do francês faz dele um jogador de outro patamar? Confira a análise aqui no quadro 'é craque ou só mídia?' ⬇️

Revelado no Rennes, Dembélé conseguiu ter uma ascensão meteórica na carreira após um grande início de trajetória. Com a equipe francesa, o jogador fez sua estreia aos 18 anos e brilhou na Ligue 1, tendo disputado 26 partidas, marcado12 gols e contribuído com cinco assistências e chamando a atenção do mundo do futebol.

Na temporada seguinte, Dembélé foi comprado pelo Borussia Dortmund, onde brilhou na Bundesliga em seu primeiro ano no Campeonato Alemão. Em 49 partidas, o atleta balançou as redes 10 vezes e contribuiu com 19 assistências, tendo feito um gol na decisão da Copa da Alemanha em que a equipe do atacante se sagrou campeã.

Após duas grandes temporadas, Dembélé se destacava como um dos principais nomes do futebol mundial. O então jovem jogador se destacava pelo fato de ser ambidestro e já era convocado constantemente para a seleção francesa após o fim da Eurocopa 2016.

Na janela de transferências do verão europeu de 2016, Dembélé foi contratado pelo Barcelona. Em entrevista realizada em 2021, Josep Maria Bartomeu, ex-presidente do clube catalão, chegou a dizer que Kylian Mbappé foi preterido pelo então jogador do Dortmund. Os culés pagaram 105 milhões de euros (R$ 392 milhões na cotação da época).

No entanto, Dembélé sofreu com diversas lesões em sua passagem no Barcelona e sua trajetória não se deu como se esperava. Em seis anos na Catalunha, o atacante perdeu 799 dias por conta de lesões, se desvalorizou no mercado e deixou os culés em baixa.

Afinal, Dembélé é superestimado?

Com o fracasso no Barcelona, Dembélé "voltou para casa" e assinou com o PSG, que comprou o atleta por 50 milhões de euros (R$ 267 milhões, na cotação da época). Os valores da negociação mostram uma desvalorização com o passar dos anos.

Em sua segunda temporada na equipe francesa, Dembélé conseguiu um desempenho muito acima da média, tendo marcado quase a mesma quantidade de gols que fez no Barcelona em seis anos. É válido que o atacante de 28 anos esteja na concorrência da Bola de Ouro, mas a carreira do atleta faz com que esteja longe de ser craque, como é, por exemplo, Lamine Yamal, do Barcelona.

Pelo fato de ter sido protagonista do último campeão da Champions League, Dembélé é tratado como favorito à Bola de Ouro, que é uma premiação feita pela "France Football" e "L'Équipe", que são dois meios de comunicação franceses.

