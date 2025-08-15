A estreia de Reinier pelo Atlético Mineiro foi "impecável", segundo a imprensa internacional. O atacante ex-Flamengo foi destaque da equipe mineira após dar uma assistência de peito no gol da vitória do Galo, que foi marcado por Hulk. O jornal espanhol "As" definiu a estreia como "dos sonhos".

Jornal As repercute estreia de Reinier em Atlético-MG x Godoy Cruz (Foto: Reprodução)

Reinier aparece como solução rápida para os problemas do Atlético em um momento fundamental da temporada. Disputando três competições (Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão), a equipe vem sofrendo com ausências por desgastes

Reinier ajuda Atlético com assistência

O camisa 18 substituiu Lyanco aos 38 minutos do segundo tempo, quando a equipe buscava a vitória em casa, com o placar em 1 a 1. Não demorou muito para o reforço atleticano dar o cartão de visitas.

O cronômetro marcava 43 minutos do segundo tempo, quando Biel descolou um cruzamento pela ponta direita e achou Reinier na área adversária. Com apenas um toque de peito, o atacante deixou Hulk na cara do gol. O camisa 10 finalizou rasteiro para marcar.