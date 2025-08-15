menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Estreia de Reinier pelo Atlético-MG repercute na Europa: ‘Espetacular’

Atacante foi decisivo na vitória sobre o Godoy Cruz, pela Sul-Americana

Reinier Atlético-Mg Godoy Cruz
imagem cameraReinier em ação pelo Atlético-Mg contra o Godoy Cruz, pelo jogo de ida oitavas de final da Copa Sul-Americana (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/08/2025
08:37
  • Matéria
  • Mais Notícias

A estreia de Reinier pelo Atlético Mineiro foi "impecável", segundo a imprensa internacional. O atacante ex-Flamengo foi destaque da equipe mineira após dar uma assistência de peito no gol da vitória do Galo, que foi marcado por Hulk. O jornal espanhol "As" definiu a estreia como "dos sonhos".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Jornal As repercute estreia de Reinier em Atlético-MG x Godoy Cruz (Foto: Reprodução)

Reinier aparece como solução rápida para os problemas do Atlético em um momento fundamental da temporada. Disputando três competições (Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão), a equipe vem sofrendo com ausências por desgastes

continua após a publicidade

➡️ Torcedores elegem melhor em campo em Atlético-MG x Goday: ‘Por dez’

Reinier ajuda Atlético com assistência

O camisa 18 substituiu Lyanco aos 38 minutos do segundo tempo, quando a equipe buscava a vitória em casa, com o placar em 1 a 1. Não demorou muito para o reforço atleticano dar o cartão de visitas.

O cronômetro marcava 43 minutos do segundo tempo, quando Biel descolou um cruzamento pela ponta direita e achou Reinier na área adversária. Com apenas um toque de peito, o atacante deixou Hulk na cara do gol. O camisa 10 finalizou rasteiro para marcar.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias