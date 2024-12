Lionel Messi e Neymar jogaram juntos durante anos de suas respectivas carreiras, tanto no Barcelona quanto no Paris Saint-Germain. Porém, uma lista montada pelo argentino deixou torcedores curiosos sobre como anda a relação da dupla atualmente.

continua após a publicidade

➡️ Messi manda recado a torcedores do Barcelona e abre portas para retorno

Em entrevista ao "Mundo Deportivo", o oito vezes melhor do mundo foi questionado sobre personagens históricos que lhe marcaram enquanto vestia a camisa blaugrana, e não citou o nome do brasileiro, mesmo tendo listado Luis Suárez - juntos, os três formaram o "Trio MSN" -, que segue sendo seu companheiro no Inter Miami.

- Creio que há dois que me marcaram muito e por motivos diferentes: Pep Guardiola, porque foi meu técnico por anos e chegamos a coisas incríveis que não imaginávamos; e Ronaldinho, pela forma que me recebeu e me ajudou nos primeiros momentos com os profissionais. Mas também posso citar Andrés (Iniesta) e Xavi, e os três que jogam aqui nos Estados Unidos comigo (Busquets, Alba e Suárez), pela amizade que temos. E por fim, uma menção a Tito Vilanova, de quem tanto sentimos falta - afirmou o astro.

continua após a publicidade

Messi ainda teve outra chance de falar o nome de Neymar quando perguntado sobre as pessoas mais importantes da história do clube além de si, mas também não incluiu o atual camisa 10 do Al-Hilal.

- Tem muitos, e devo me esquecer de algum. Esse clube sempre destacou por ter os melhores jogadores e técnicos do mundo. As grandes estrelas sempre quiserem estar no Barça, desde Johan Cruyff, passando por Puyol, Iniesta, Xavi, os dois Luis Suárez, Hristo (Stoichkov), Pep (Guardiola) como jogador e treinador, Ronaldo, Rijkaard, o Diego (Maradona) que gerou um impacto enorme por ser quem é, Koeman com o gol de Wembley na primeira Champions... também escutei muito falar daquele ataque que (Joan Manoel) Serrat cita em sua música: Basora, César, Kubala, Moreno e Manchón. Mas certamente estou esquecendo de alguns - disse o craque.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Neymar e Messi conquistaram a Tríplice Coroa pelo Barcelona em 2014-15 (Foto: Gerard Julien / AFP)

⚽ Messi e Neymar jogaram juntos em dois clubes diferentes

Neymar chegou ao Barcelona em 2013, quando Messi já tinha quatro Bolas de Ouro. Depois de quatro anos dourados e vitoriosos, incluindo a Champions de 2014-15, o brasileiro optou por "deixar a sombra" do companheiro e se transferir para o Paris Saint-Germain, onde seria o protagonista do projeto de Nasser Al-Khelaifi.

Quatro anos depois, Lionel saiu do Barça por motivos financeiros e problemas anímicos com a diretoria, e se transferiu justamente para o time da capital francesa, mas também não conseguiu conduzir a equipe à primeira Liga dos Campeões. Em 2023, ambos optaram por colocar um ponto final na trajetória francesa: o argentino acertou com o Inter Miami, enquanto Neymar voou para a Arábia Saudita e fechou com o Al-Hilal.