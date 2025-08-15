Athletico e Maringá têm lucro milionário com venda de Rômulo ao RB Leipzig

A venda do atacante Rômulo, do Göztepe, da Turquia, para o RB Leipzig, da Alemanha, vai impactar nas finanças do Athletico e do Maringá. A dupla paranaense receberá valores milionários pela transação europeia de 20 milhões de euros (R$ 126,1 milhões, na cotação atual), com 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões) em bônus.

Na venda para o time turco, no começo do ano, o Furacão manteve 20% dos direitos econômicos do jogador e, desse percentual, o Dogão possui 30%. Dessa forma, os 4 milhões de euros ficam divididos em 2,8 milhões de euros (R$ 17,6 milhões) para o Athletico e 1,2 milhão de euros (R$ 7,5 milhões) para o Maringá.

Além disso, as equipes também recebem pelo mecanismo de solidariedade da Fifa. De acordo com o Footlink, ferramenta especializada em transferência, o Furacão tem 2,8% (R$ 3,5 milhões) e o Dogão possui 0,2% (R$ 252 mil).

Rômulo jogou no Maringá apenas em 2018, no sub-17, mas ficou no CT do Caju por cinco temporadas (2019-2023), entre 17 e 21 anos.

Vale lembrar que o Athletico emprestou Rômulo para o Göztepe em fevereiro de 2024. Menos de um ano depois, em 24 de janeiro de 2025, o time turco exerceu a opção de compra por 2,5 milhões de euros (R$ 15,7 milhões, na cotação da época). Ao todo, então, o Furacão lucrou R$ 36,8 milhões com toda a operação do atacante.

Lucros de Athletico e Maringá com Rômulo

Athletico

R$ 36,8 milhões (80% + 20% + 2,8% mecanismo)

Maringá

R$ 7,7 milhões (30% do 20% + 0,2 mecanismo)

Rômulo no Athletico

Rômulo chegou ao Furacão em 2019 e se destacou na base. Ele fez 22 gols em 59 partidas, entre sub-17, sub-19 e sub-20, com destaque para o último ano: 14 gols em 21 partidas, além de três assistências.

Com esses números, o atacante passou a fazer treinos com o time principal e estreou profissionalmente na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG na Arena da Baixada, pela 33ª rodada da Série A, em 16 de novembro de 2021.

Em 2022, Rômulo marcou nove gols, sendo seis no Paranaense, e deu cinco assistências em 51 partidas. Naquela temporada, o Furacão foi vice-campeão da Libertadores.

No ano seguinte, ele perdeu espaço e fez 28 jogos, com um gol e uma assistência. Ao todo, foram 10 gols em 80 jogos com a camisa atleticana. O atacante se transferiu para o Göztepe no começo de 2024.

Rômulo no Göztepe

Rômulo marcou 22 gols e deu 13 assistências em 46 jogos pelo Göztepe. Divulgação/Göztepe

Na Turquia, Rômulo fez cinco gols e deu três assistências em 13 jogos na primeira temporada. Já em 2024-25, o atacante deslanchou de vez ao marcar 17 gols e dar 10 assistências em 33 partidas.

O bom rendimento fez com que Fenerbahçe, Feyenoord, Fulham, RB Leipzig e Zenit procurassem o Göztepe para saber as condições do atacante. O time alemão, que teve uma oferta de 16 milhões de euros recusada, subiu a pedida após a concorrência apertar e fechou em 20 milhões de euros, com possibilidade de mais 5 milhões de euros em bônus.

No RB Leipzig, Rômulo terá a missão de substituir Benjamin Sesko, que acertou com o Manchester United por 76,5 milhões de euros (R$ 484 milhões) em valores fixos, com a possibilidade de acréscimo de 8,5 milhões de euros (R$ 53,8 milhões) em bônus. No clube alemão, o atacante de 22 anos fez 39 gols em 87 jogos.

Athletico na Série B

Em má fase, o Furacão ocupa a 13ª colocação da Série B, com 26 pontos. A distância para a ZR é de cinco pontos, enquanto para o G-4 é de oito pontos.

Por outro lado, o Athletico está nas quartas de final da Copa do Brasil. O time rubro-negro encara o Corinthians em 27 de agosto (casa) e 11 de setembro (fora).