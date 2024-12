Cristiano Ronaldo ‘previu’ dificuldade de Mbappé no Real Madrid: ‘Não é o PSG’

Após Mbappé perder dois pênaltis em uma semana e consagrar a má fase pelo Real Madrid, uma fala de Cristiano Ronaldo foi relembrada à época em que foi anunciada a transferência. Em seu novo canal no YouTube, ao lado do ex-zagueiro Rio Ferdinand, o artilheiro português "previu" dificuldades do atacante francês, e as diferenças de pressão entre o clube espanhol e o PSG, último time do camisa 9.

- Vamos ver se a mente dele tem clareza, está boa. E se ele consegue lidar com a pressão porque o Real Madrid não é o PSG, posso garantir a você - disse Cristiano Ronaldo.

Kylian teve um começo avassalador na capital espanhola, anotando sete gols nos primeiros nove jogos. Porém, desde a primeira derrota com os Blancos - para o Lille no começo de outubro pela Liga dos Campeões -, o jogador caiu em uma fase negativa, e só foi às redes três vezes nos últimos 11 compromissos.

Inclsuvie, Cristiano Ronaldo é ídolo de infância de Kylian Mbappé, que sonhava vestir a camisa do Real Madrid influenciado pelo português. Quando anunciado, o francês relembrou uma foto que tirou com CR7 no passado.

Mbappé vive momento ruim no Real Madrid

A fase de Kylian Mbappé pelo Real Madrid está longe de ser o que os torcedores imaginavam ao começo da temporada. O francês voltou a perder um pênalti e foi negativamente decisivo na derrota por 2 a 1 para o Athletic Bilbao, por La Liga.

Uma semana antes do confronto com o Bilbao, o Real visitou o Liverpool em Anfield pela Champions League. Em penalidade sofrida por Lucas Vázquez, o camisa 9 pegou a bola, mas em cobrança similar à defendida por Agirrezabala, foi parado por Caoimhín Kelleher.

Já no final de semana, em jogo de La Liga, outras duas penalidades foram assinaladas em favor dos merengues. A primeira foi convertida por Bellingham; a segunda, com o inglês já substituído, gerou um fato curioso: Mbappé, em demonstração de pouca confiança, deixou a bola para Rodrygo, mas Carlo Ancelotti ordenou a cobrança ao francês. Segundos depois, a infração foi anulada pelo árbitro Hernández Hernández após revisão no vídeo.

