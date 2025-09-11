Vítima do caso Raúl Asencio, do Real Madrid, retira acusação

Uma das vítimas do caso polêmico envolvendo Raúl Asencio, zagueiro do Real Madrid, resolveu perdoar o jogador e retirar a acusação. O jogador é acusado de dois crimes contra a privacidade de duas jovens, sendo uma menor de idade que participaram de um encontro sexual com o defensor e outros três atletas que eram das categorias de base do clube. A rádio espanhola "COPE" divulgou uma parte do depoimento de Angel Muniz.

— Aceito livre e voluntariamente o pedido de desculpas e expresso meu perdão. Não quero que (Raúl Asencio) seja punido criminalmente — disse a jovem de 18 anos.

A denúnica afirma que, embora o zagueiro não tenha feito a gravação, ele teria solicitado o envio do vídeo aos amigos, mesmo sabendo que a jovem envolvida era menor de idade. Ainda conforme o processo, o material foi recebido por ele no dia 21 de junho de 2023, por meio do WhatsApp, e posteriormente exibido a uma terceira pessoa, que mais tarde foi incluída como testemunha no caso.

Segundo a imprensa espanhola, o atleta do Real Madrid apagou o vídeo imediatamente após exibí-lo, mas a defesa das mulheres acreditam que a atitude do atleta não pode passar impune e também merece processo criminal. Recentemente, o juiz do processo admitiu que "não há indícios de que Asencio tenha participado da captura das imagens e, portanto, nenhuma participação no possível crime".

Entenda o caso ⚖️

O juiz do Tribunal nº 3 de San Bartolomé de Tirajana, localizado nas Ilhas Canárias, emitiu uma resolução que envolve o nome do atleta, assim como Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez e Andrés García, que já não atuam mais no clube. O quarteto se envolveu com três jovens meninas no local; uma delas teria afirmado que estava com 16 anos à época, enquanto as outras já eram maiores de idade.

Raúl Asencio em ação pelo Real Madrid (Reprodução/Instagram)

Contudo, o problema se deu quando Ferrán decidiu gravar os atos sexuais - consensuais, segundo a menor - em uma cabine privada. A distribuição das filmagens foi feita pelos jogadores e chegou a Asencio, que permaneceu fora da cabine. O zagueiro, assim como seus companheiros, compartilhou os vídeos com várias pessoas, após pedir os registros a Juan. A sentença do tribunal aponta que a jovem filmada teve "transtornos de estresse pós-traumático associados a sintomas ansiosos e depressivos".

Raúl Asencio no Real Madrid ⚪

Raúl Asencio atravessa um momento de instabilidade no Real Madrid. O defensor, que na última temporada ganhou minutos com a equipe devido às lesões de companheiros, ainda não atuou nos três primeiros jogos da atual edição de La Liga. A queda de protagonismo ocorre meses depois de ter renovado contrato até 2029.

A principal razão para sua ausência tem sido a chegada de Dean Huijsen, contratado por 59 milhões de euros e já consolidado como titular tanto no clube quanto na seleção. Além disso, a recuperação de Éder Militão e Antonio Rüdiger, que voltaram a atuar após longos períodos de lesão, reforçou a concorrência por uma vaga. A permanência do defensor na equipe comandada por Xabi Alonso foi colocada em xeque, mas o atleta deve seguir no clube merengue no início da temporada.

