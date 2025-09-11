Uefa define local e estádio da final da Champions League 2026/2027
Entidade confirmou o estádio Riyadh Air Metropolitano, casa do Atlético de Madrid
A Uefa divulgou nesta quinta-feira o palco da decisão da Champions League 2026/27. A final da principal competição da Europa será realizada no Riyadh Air Metropolitano, casa do Atlético de Madrid. A informação já havia sido vazada por Rafael Louzán, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), no início do ano.
No entanto, a confirmação aconteceu nesta quinta-feira, por meio de um comunicado nas redes sociais. "O Comitê Executivo da Uefa nomeou o Estádio Metropolitano de Madri como anfitrião da #UCLfinal de 2027", escreveu a entidade.
A disputa do Metropolitano era com o Olímpico de Baku, no Azerbaijão; outra opção era o Giuseppe Meazza, mas as obras em andamento levaram a Uefa a optar pelo fim da candidatura italiana.
Esta será a segunda decisão de Liga dos Campeões no Metropolitano. A primeira aconteceu em 2018/19, quando o Liverpool de Salah e Jürgen Klopp superou o Tottenham de Harry Kane, Son e Lucas Moura por 2 a 1.
Será a sexta final em Madrid, apenas Londres sediou mais decisões. O Estádio Santiago Bernabéu recebeu as finais de 1957, 1969, 1980 e 2010.
Nesta temporada, a grande final será realizada na Puskás Aréna, em Budapeste. A fase de liga da Champions League começa na próxima semana.
🏟️ Conheça o Metropolitano, sede da final da Champions de 2026-27
O estádio foi inaugurado em 6 de setembro, voltado para a prática de atletismo, e era conhecido como Olímpico de Madri, ou La Peineta. Em 2008, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, adquiriu a propriedade e ordenou obras para a transformação e modernização do local.
A formalização da escritura de transferência do estádio foi assinada em 5 de maio de 2017, e o Atleti deixou para trás o lendário Vicente Calderón. Os direitos de nome foram mudando ao longo do tempo: primeiro, a arena foi conhecida como Wanda Metropolitano, levando a marca do conglomerado de multimídia chinês; em 2022, a Civitas, marca de botas, adquiriu os direitos; e desde o começo da temporada atual, o estádio é conhecido como Riyadh Air Metropolitano, companhia aérea da Arábia Saudita.
A inauguração aconteceu no dia 16 de setembro do mesmo ano, em vitória por 1 a 0 sobre o Málaga. O primeiro gol não podia ser diferente: Antoine Griezmann, maior artilheiro da história do clube, foi o autor do tento.
Palcos de decisões já confirmados pela Uefa
- Final da Liga Europa de 2026 no Besiktas Park, em Istambul, na Turquia
- Final da Liga Europa de 2027 no Stadion Frankfurt, em Frankfurt, na Alemanha
- Final da Liga Conferência de 2026 na RB Arena, em Leipzig, na Alemanha
- Final da Liga Conferência de 2027 no Besiktas Park, em Istambul, na Turquia
- Final da Champions League Feminina de 2026 no Ullevaal Stadion, em Oslo, na Noruega
