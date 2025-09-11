A Uefa divulgou nesta quinta-feira o palco da decisão da Champions League 2026/27. A final da principal competição da Europa será realizada no Riyadh Air Metropolitano, casa do Atlético de Madrid. A informação já havia sido vazada por Rafael Louzán, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), no início do ano.

No entanto, a confirmação aconteceu nesta quinta-feira, por meio de um comunicado nas redes sociais. "O Comitê Executivo da Uefa nomeou o Estádio Metropolitano de Madri como anfitrião da #UCLfinal de 2027", escreveu a entidade.

A disputa do Metropolitano era com o Olímpico de Baku, no Azerbaijão; outra opção era o Giuseppe Meazza, mas as obras em andamento levaram a Uefa a optar pelo fim da candidatura italiana.

Esta será a segunda decisão de Liga dos Campeões no Metropolitano. A primeira aconteceu em 2018/19, quando o Liverpool de Salah e Jürgen Klopp superou o Tottenham de Harry Kane, Son e Lucas Moura por 2 a 1.

Será a sexta final em Madrid, apenas Londres sediou mais decisões. O Estádio Santiago Bernabéu recebeu as finais de 1957, 1969, 1980 e 2010.

Nesta temporada, a grande final será realizada na Puskás Aréna, em Budapeste. A fase de liga da Champions League começa na próxima semana.

🏟️ Conheça o Metropolitano, sede da final da Champions de 2026-27

O estádio foi inaugurado em 6 de setembro, voltado para a prática de atletismo, e era conhecido como Olímpico de Madri, ou La Peineta. Em 2008, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, adquiriu a propriedade e ordenou obras para a transformação e modernização do local.

A formalização da escritura de transferência do estádio foi assinada em 5 de maio de 2017, e o Atleti deixou para trás o lendário Vicente Calderón. Os direitos de nome foram mudando ao longo do tempo: primeiro, a arena foi conhecida como Wanda Metropolitano, levando a marca do conglomerado de multimídia chinês; em 2022, a Civitas, marca de botas, adquiriu os direitos; e desde o começo da temporada atual, o estádio é conhecido como Riyadh Air Metropolitano, companhia aérea da Arábia Saudita.

A inauguração aconteceu no dia 16 de setembro do mesmo ano, em vitória por 1 a 0 sobre o Málaga. O primeiro gol não podia ser diferente: Antoine Griezmann, maior artilheiro da história do clube, foi o autor do tento.

Palcos de decisões já confirmados pela Uefa

Final da Liga Europa de 2026 no Besiktas Park, em Istambul, na Turquia

Final da Liga Europa de 2027 no Stadion Frankfurt, em Frankfurt, na Alemanha

Final da Liga Conferência de 2026 na RB Arena, em Leipzig, na Alemanha

Final da Liga Conferência de 2027 no Besiktas Park, em Istambul, na Turquia

Final da Champions League Feminina de 2026 no Ullevaal Stadion, em Oslo, na Noruega

