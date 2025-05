Jogador do Real Madrid é processado por vazamento de vídeo sexual de menor

Titular do Real Madrid, Raúl Asencio e outros três jogadores da base do clube foram processados por um vazamento de vídeo sexual de uma menor de idade. Após a denúncia, o Tribunal Superior de Justiça de Canárias formalizou o processo penal contra os quatro atletas.

Neste momento, o Ministério Público e a acusação podem apresentar suas denúncias e solicitar a abertura de um julgamento contra os ex-jogadores do Real Madrid, além do zagueiro que faz parte do elenco. O instrutor do caso vê três crimes presentes nas ações de Asencio e seus companheiros, que gravaram imagens sexuais de duas mulheres, sendo uma menor de idade, e de distribuição sem consentimento.

Em setembro de 2023, Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez foram presos acusados pela mãe da jovem de 16 anos de gravarem relações sexuais com as jovens e divulgarem os vídeos. Segundo a polícia na época, a menor de idade afirmou que a relação teria sido consensual, mas que não autorizou a distribuição das imagens.

Em abril, Asencio foi alvo de protestos por parte da torcida do Alavés em confronto com o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol. Cartazes com a foto do jogador foram colados ao redor do Estádio de Mendizorroza. Aos 33 minutos do segundo tempo, o árbitro chegou a interromper a partida e consultou o defensor para saber se havia condições de dar continuidade ao jogo.

