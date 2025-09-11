Ex-Botafogo, o meia-atacante Thiago Almada foi diagnosticado com uma lesão muscular na perna direita pelos serviços médicos do Atlético de Madrid. Segundo comunicado do clube, o jogador sofreu a contusão durante o período de treinamentos da seleção argentina na Data Fifa. Não foi divulgado uma previsão para o retorno do atleta.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Destaque na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Venezuela na penúltima rodada das Eliminatórias, Almada não foi relacionado para o segundo compromisso da Data Fifa, onde a Albiceleste saiu derrotada contra o Equador. O meia do Atlético de Madrid deu a assistência para um dos gols de Messi no primeiro duelo e foi fundamental no confronto em Buenos Aires.

continua após a publicidade

Passagem de Almada no Botafogo, agora reforço do Atlético de Madrid

Thiago Almada chegou ao Atlético de Madrid na janela de transferências do verão europeu, após uma curta, mas marcante passagem pelo futebol brasileiro. Contratado pelo Botafogo em julho de 2024, o jogador rapidamente se destacou, sendo peça importante na conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro na temporada passada.

Atlético de Madrid anuncia Thiago Almada, ex-Botafogo e Lyon (Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

Em 26 jogos pelo Glorioso, marcou três gols, deu duas assistências e se consolidou como titular absoluto no meio-campo alvinegro.

Segundo a imprensa espanhola, o valor da transação é entre 20 e 25 milhões de euros (de R$ 129,1 a 161,4 milhões na cotação atual). O valor envolve a parte fixa e bônus que podem ser alcançados em metas por parte do jogador. Almada deixou de pertencer ao Grupo Eagle, de John Textor, e se despediu do Lyon, onde estava desde o começo do ano.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.