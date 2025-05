O caso polêmico envolvendo Raúl Asencio, zagueiro do Real Madrid, continua dando o que falar. O defensor, investigado por pornografia infantil e divulgação de segredo, parecia ter consciência do envolvimento com uma menor de idade, segundo análise de evidências dos responsáveis pela condução do litígio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O juiz do Tribunal nº 3 de San Bartolomé de Tirajana, localizado nas Ilhas Canárias, emitiu uma resolução que envolve o nome do atleta, assim como Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez e Andrés García, que já não atuam mais no clube. O quarteto se envolveu com três jovens meninas no local; uma delas, antes do envolvimento, teria afirmado ter 16 anos, enquanto as outras já eram maiores de idade.

continua após a publicidade

O problema se deu quando Ferrán decidiu gravar a cena das relações, feitas em uma cabine privada ditas como consensuais pela menor de idade. A distribuição das filmagens foi feita pelos jogadores, e chegou a Asencio, que permaneceu fora da cabine. O zagueiro, assim como seus companheiros, compartilhou os vídeos com várias pessoas, após pedir os registros a Juan.

➡️ Endrick passa em branco, mas Real Madrid vence Mallorca e adia título do Barcelona

A sentença do tribunal aponta que a jovem filmada teve "transtornos de estresse pós-traumático associados a sintomas ansiosos e depressivos". Por ter consciência de que a menina tinha 16 anos, os problemas podem ser maiores para Raúl, que pode ser preso ou sancionado de maneira pesada.

continua após a publicidade

Diante do entrevero judicial, Asencio precisou ser promovido ao time principal do Real Madrid de maneira fixa em 2024/25. Os diversos problemas de lesão da parte defensiva, incluindo atletas como Alaba, Éder Militão e Carvajal, levaram à introdução do jogador, que agradou o técnico Carlo Ancelotti e foi parte importante ao longo da temporada para suprir as ausências.

🔢 Números de Raúl Asencio, envolvido em caso polêmico, pelo Real Madrid em 2024/25

⚽ 41 jogos

⌛ 2.975 minutos em campo

📤 2 assistências

✅ 29 vitórias

🟰 3 empates

❌ 9 derrotas