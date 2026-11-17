Vini Jr ultrapassa Fred e Firmino e iguala Gabriel Jesus na artilharia do Brasil
Camisa sete marcou três gols na vitória sobre Singapura
Com os três gols marcados sobre Singapura, Vini Jr ultrapassou Fred e Firmino e igualou Gabriel Jesus na lista de artilheiros da Seleção Brasileira. O camisa sete chegou a 19 tentos com a Amarelinha e foi o grande destaque da equipe de Carlo Ancelotti na Data Fifa de novembro.
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O confronto com Singapura também foi marcante para Vini Jr, pois foi a primeira vez em que o atacante balançou as redes três vezes em um mesmo jogo com a Seleção Brasileira. O atleta já havia marcado dois gols em uma mesma partida em três ocasiões diferentes.
Na artilharia da Seleção Brasileira, Vini Jr mira igualar os números de Roberto Dinamite, Didi e Richarlison, que possuem 20 gols cada um. A expectativa é de que o camisa sete alcance essa marca na Data Fifa de março, que ainda não tem adversários definidos.
O maior artilheiro da história da Seleção Brasileira segue sendo Neymar, que tem 80 gols em 130 jogos. No entanto, Vini Jr está bem atrás do autor do último tento dos Canarinhos na Copa do Mundo de 2026.
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