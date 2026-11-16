Mãe de Cristiano Ronaldo critica tratamento com o filho, e Jorge Jesus responde

Mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro criticou o tratamento dado ao filho na seleção portuguesa após a Copa do Mundo. Em evento realizado no Estádio Alvalade, a progenitora do camisa sete também comemorou a derrota da equipe de Jorge Jesus para a Dinamarca, na Nations League, que marcou o primeiro jogo do time desde a aposentadoria do maior artilheiro do país.

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- O Ronaldo está triste. Gostaria que fosse diferente. Ele ficou triste, porque eles o enganaram. E eu também estou triste. Agora perderam em Braga. Foi uma derrota e foi bem feito, fiquei contente. Não respeitaram o Cristiano. É isso que sinto, ele não foi respeitado. Nem pelos colegas.

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Mais tarde, Jorge Jesus respondeu aos questionamentos feitos sobre a declaração da mãe de Cristiano Ronaldo durante coletiva na véspera do jogo entre Portugal e País de Gales. O treinador optou por não polemizar e elogiou Dolores Aveiro.

- Agora tenho que responder à mãe de Cristiano Ronaldo? A mãe de Cristiano Ronaldo é uma senhora que prezo muito, vou dizer o quê? Mãe é mãe. Compreendo as declarações. Só tenho de respeitá-la, a mãe defende sempre os filhos, até à morte. É uma mãe muito querida que sofreu muito para criar os seus filhos.

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Desde a aposentadoria do Flamengo, Portugal busca sua primeira vitória na Nations League para encaminhar a liderança e a classificação ao mata-mata. Nesta terça-feira (17), os lusos visitam País de Gales, às 16h45 (de Brasília).

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