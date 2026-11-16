Vini Jr pode se beneficiar com lesão de meia do Real Madrid na Data Fifa

Suspenso nas últimas quatro partidas da La Liga, Vini Jr observou o Real Madrid se encaixar sem sua presença e emplacar uma sequência de vitórias. O técnico José Mourinho encontrou o equilíbrio com Tchouaméni, Bernardo Silva e Bellingham no meio, enquanto Güler, Diomande e Mbappé comandavam o ataque.

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No entanto, Vini Jr pode se beneficiar com uma lesão de Bernardo Silva, que não defenderá Portugal na última rodada da Nations League diante do País de Gales, nesta terça-feira (17). A Federação Portuguesa comunicou que o meia sentiu dores no duelo com a Dinamarca e liberou o jogador da concentração.

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No sábado (21), o Real Madrid recebe o Celta de Vigo, e José Mourinho precisará pensar em uma nova ideia caso Bernardo Silva não esteja disponível. Uma das soluções seria recuar Arda Güler para o meio, o que abriria um lugar para Vini Jr entrar na banda esquerda do ataque e jogar ao lado de Mbappé e Diomande.

No último amistoso da Seleção Brasileira, Vini Jr deu uma resposta em meio aos maus desempenhos com o Real Madrid e marcou dois golaços contra o Japão. O camisa sete busca recuperar a confiança de Mourinho e dos torcedores e mostrar que tem condição de ser o atleta com quem os merengues apostaram e renovaram o contrato no início da temporada.

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Vini Jr em ação com a bola no duelo entre AEK Atenas e Real Madrid, pela Champions League (Foto: Aris Messinis/AFP)

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