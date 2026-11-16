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Vini Jr pode se beneficiar com lesão de meia do Real Madrid na Data Fifa

Brasileiro brigará por um espaço na equipe de José Mourinho

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/11/2026 12:12
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Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League
Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League (Foto: Thomas Coex/AFP)

Suspenso nas últimas quatro partidas da La Liga, Vini Jr observou o Real Madrid se encaixar sem sua presença e emplacar uma sequência de vitórias. O técnico José Mourinho encontrou o equilíbrio com Tchouaméni, Bernardo Silva e Bellingham no meio, enquanto Güler, Diomande e Mbappé comandavam o ataque.

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No entanto, Vini Jr pode se beneficiar com uma lesão de Bernardo Silva, que não defenderá Portugal na última rodada da Nations League diante do País de Gales, nesta terça-feira (17). A Federação Portuguesa comunicou que o meia sentiu dores no duelo com a Dinamarca e liberou o jogador da concentração.

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No sábado (21), o Real Madrid recebe o Celta de Vigo, e José Mourinho precisará pensar em uma nova ideia caso Bernardo Silva não esteja disponível. Uma das soluções seria recuar Arda Güler para o meio, o que abriria um lugar para Vini Jr entrar na banda esquerda do ataque e jogar ao lado de Mbappé e Diomande.

No último amistoso da Seleção Brasileira, Vini Jr deu uma resposta em meio aos maus desempenhos com o Real Madrid e marcou dois golaços contra o Japão. O camisa sete busca recuperar a confiança de Mourinho e dos torcedores e mostrar que tem condição de ser o atleta com quem os merengues apostaram e renovaram o contrato no início da temporada.

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Vini Jr em ação com a bola no duelo entre AEK Atenas e Real Madrid, pela Champions League
Vini Jr em ação com a bola no duelo entre AEK Atenas e Real Madrid, pela Champions League (Foto: Aris Messinis/AFP)

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