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Argentino abre o jogo sobre passagem pelo Corinthians e revela: 'Tive sorte'

Ex-meia destaca carinho pelo clube e cita Ronaldo Fenômeno

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
16/11/2026 10:52
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Matias Defederico do Corinthians durante treino no Parque São Jorge, cobrindo o rosto com as mãos.
Matías Defederico lamenta lance durante sua passagem pelo Corinthians (Foto: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians)

O ex-meia Matías Defederico relembrou sua passagem pelo Corinthians e revelou qual foi sua melhor recordação durante o período em que defendeu o clube. O argentino, que chegou ao Parque São Jorge cercado de expectativas em 2009, afirmou que continua acompanhando a equipe alvinegra e guarda boas lembranças do futebol brasileiro.

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Apesar de não ter conseguido se firmar com a camisa do Corinthians, Defederico destacou o carinho que mantém pelo clube. Ao comentar sobre os momentos mais marcantes de sua passagem, o ex-jogador não hesitou em apontar Ronaldo Fenômeno, com quem teve a oportunidade de dividir o elenco.

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— Continuo vendo, principalmente o Corinthians. Passei dois anos muito bonitos lá, então só tenho as melhores lembranças do Brasil e, obviamente, do Corinthians. Desejo tudo de melhor, a verdade é que sigo acompanhando porque tive a sorte de ter jogado em um time tão grande como o Corinthians. Então, desejo sempre o melhor. Certamente (a melhor recordação) é o Ronaldo (risos) — disse Defederico em entrevista à ESPN.

Três jogadores do Corinthians em treino no Parque São Jorge, com casacos pretos exibindo Neo Química Genéricos.
Ronaldo Fenômeno, Dentinho e Matías Defederico durante treinamento do Corinthians (Foto: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians)

A passagem de Defederico pelo Corinthians

Contratado em agosto de 2009, Matías Defederico chegou ao Corinthians após se destacar pelo Huracán, da Argentina. Na época, o clube paulista desembolsou US$ 5 milhões, aproximadamente R$ 9,8 milhões na cotação daquele período, para adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 20% pertenciam ao empresário Alejandro Bouza.

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A contratação gerou expectativas, mas o argentino não conseguiu corresponder dentro de campo. Ao todo, disputou 39 partidas e marcou apenas três gols com a camisa alvinegra. Durante sua passagem, não se firmou entre os titulares sob os comandos de Mano Menezes, Adilson Batista e Tite.

Em dezembro de 2010, diante da falta de espaço no elenco e da perspectiva de maior concorrência com os retornos de Morais e Edno, que estavam emprestados a Bahia e Botafogo, respectivamente, Defederico manifestou o desejo de deixar o clube. O próprio jogador utilizou as redes sociais para antecipar que não permaneceria na temporada seguinte.

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Posteriormente, o argentino foi emprestado e acabou se desligando definitivamente do Corinthians nos anos seguintes. Defederico encerrou oficialmente a carreira como jogador profissional em janeiro de 2021, aos 31 anos.

Lista de clubes na carreira:

  1. Huracán – Argentina
  2. Corinthians – Brasil
  3. Independiente – Argentina
  4. Huracán – Argentina
  5. Al Dhafra – Emirados Árabes Unidos
  6. Nueva Chicago – Argentina
  7. Eskişehirspor – Turquia
  8. San Marcos de Arica – Chile
  9. Mumbai City – Índia
  10. Universidad Católica – Equador
  11. Al-Kawkab – Arábia Saudita
  12. Apollon Smyrni – Grécia
  13. Agropecuario – Argentina
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