Vini Jr retorna ao Real Madrid para despedida de Ancelotti

O atacante Vini Jr está pronto para voltar a atuar pelo Real Madrid. Diagnosticado com uma torção no tornozelo esquerdo na reta final do "El Clásico" contra o Barcelona, o brasileiro retornou aos treinos nesta sexta-feira (23) para o último jogo de Carlo Ancelotti no comando do clube merengue, contra o Real Sociedad, pela última rodada de La Liga.

Segundo informações do jornal "As", da Espanha, as previsões iniciais descartavam que Vinícius estaria à disposição nas últimas partidas do Campeonato Espanhol. A princípio, seria arriscado colocá-lo em campo na última aparição da equipe no Bernabéu, principalmente após a confirmação do título do Barça e com o Super Mundial de Clubes próximo. No entanto, o camisa 7 mostrou evolução e participou com vigor nos treinos em Valdebebas.

Diferente de Vini Jr, outro brasileiro deve não participar do último jogo do Real Madrid em casa: Rodrygo. Ainda de acordo com o diário espanhol, o jogador ainda não está trabalhando com o grupo e, apesar de não haver um anúncio oficial do clube, há suspeita de que ele teve uma lesão na coxa.

Despedida de Ancelotti pelo Real Madrid

Prestes a assumir a Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti se despedirá do Real Madrid neste sábado (24). O técnico italiano fechará um ciclo de quatro anos no clube para comandar o Brasil rumo à Copa do Mundo de 2026, depois de fechar o acordo com Ednaldo Rodrigues, então presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Carlo Ancelotti em coletiva pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex/ AFP)

A diretoria merengue confirmou a divisão dos caminhos nesta sexta-feira (23) - embora o próprio treinador já tivesse confirmado em coletiva -, e homenagens serão feitas no duelo com a Real Sociedad, pela última rodada de La Liga.

"O Real Madrid e Carlo Ancelotti chegaram a um acordo para encerrar seu mandato como técnico do clube. Gostaríamos de expressar nossa gratidão e carinho a uma das maiores lendas do Real e do futebol mundial. Amanhã, o Santiago Bernabéu prestará sua homenagem naquela que será a última partida de Carlo Ancelotti como técnico do Real Madrid. Desejamos a ele e a toda sua família muita sorte nesta nova etapa de sua vida."

Ancelotti havia treinado o Real entre 2013 e 2015, em sua primeira passagem por Valdebebas. Na ocasião, levou nomes como Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale e o seu provável sucessor, Xabi Alonso, ao título da Champions League de 2013/14. Porém, com o domínio do Barcelona na temporada seguinte, com direito a Tríplice Coroa, o técnico escolheu findar seu primeiro ciclo no Santiago Bernabéu.

