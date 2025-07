Cria das laranjeiras, João Pedro teve destaque na sua curta passagem pelos profissionais do Fluminense. O jovem, recém-chegado no Chelsea, abriu o placar da semifinal do Mundial com um chute de longe no ângulo do goleiro Fábio e se recusou a comemorar, em respeito ao clube que o lapidou. A atitude chamou atenção de internautas e até mesmo do famoso jornalista internacional Fabrízio Romano.

João Pedro se recusou a comemorar seu gol pelo Chelsea contra o Fluminense (Foto: Reprodução/CazéTV)

Veja o gol de João Pedro em Fluminense x Chelsea

Fabrizio Romano, famoso jornalista, comenta "comemoração"

Tradução: João Pedro marcou na sua estreia pelo Chelsea! Não celebrou em respeito ao seu vínculo formador com o Fluminense.

Os passos passados de João Pedro

Revelado pelo Fluminense, o jogador chegou à Premier League em 2019/20. O primeiro clube de João na Inglaterra foi o Watford. Um pouco depois, na temporada 2023/24, foi contratado por 188 milhões de reais pelo Brighton.

Após boas temporadas no clube, o jogador chamou atenção do Chelsea, que abriu os cofres para contar com o jogador. Apesar de ter entrado em poucos jogos, o atacante também foi figura frequente nas convocações da Seleção Brasileira, principalmente quando Dorival Júnior era o técnico.

Na última temporada, João Pedro fez 30 jogos, marcou 10 gols e deu sete assistências. O desempenho ajudou o Brighton a terminar a Premier League na oitava colocação.