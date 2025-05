Brasileiro retorna ao Real Madrid após saída de treinador

O Real Madrid deve passar por uma série de trocas nos comandos de diferentes categorias nos próximos dias. Além da saída de Carlo Ancelotti, que assumirá a Seleção Brasileira já na segunda-feira (26), o clube deve reorganizar as áreas técnicas das categorias de base, segundo o jornal "Marca".

Raúl González, um dos maiores ídolos da história merengue, deve deixar Valdebebas. Comandante do Castilla, seu nome foi ligado a uma subida ao profissional para preencher a lacuna que será deixada pelo italiano. Porém, a diretoria escolheu Xabi Alonso, que sairá do Bayer Leverkusen e deve ser anunciado na próxima semana. A contratação levará o ex-centroavante a desligar o vínculo atual, ficando livre no mercado para iniciar outro trabalho.

Em seu lugar, Álvaro Arbeloa deve ser efetivado. O antigo defensor do clube está no sub-19, mas deve dar um salto de categoria. No estágio atual, conquistou títulos e protagonizou uma rivalidade grande com o Atlético de Madrid de Fernando Torres, com direito a brigas e farpas entre os dois; a dupla voltará a se encontrar, já que "El Niño" foi efetivado ao Atlético B meses atrás.

E para o lugar de Arbeloa, o Madrid deve costurar um acordo com Júlio Baptista. O brasileiro, que vestiu a camisa blanca entre 2005 e 2008, fez trabalhos como treinador de base no futebol espanhol, e deve ser anunciado também nas próximas semanas, conforme dito pelo periódico espanhol.

Júlio comandou o Real Valladolid em diferentes categorias até 2023, quando deixou a região de Castela e Leão para dar sequência a outros projetos. Sua figura sempre foi vista em projetos e eventos merengues, além de jogos no Santiago Bernabéu, e a tendência é que seu nome seja o escolhido para assumir o cargo em Valdebebas.

Como jogador, Baptista chegou ao Real em 2005, após ser comprado junto ao Sevilla por 20 milhões de euros (R$ 57 milhões na cotação da época). Depois de uma temporada, foi emprestado ao Arsenal, e retornou um ano depois para mais uma jornada.

🔢 Números do brasileiro Júlio Baptista como jogador do Real Madrid

⚽ 78 jogos

⌛ 4.589 minutos em campo

🥅 13 gols

📤 6 assistências

🏆 Título: La Liga de 2007/08

