Fluminense sai atrás no placar pela primeira vez no Mundial contra Chelsea

NOVA JERSEY (EUA) - O primeiro tempo do jogo entre Fluminense e Chelsea, desta terça-feira (8), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, pela semifinal do Mundial de Clubes, foi marcado por um feito inédito negativo do time de Renato Gaúcho na competição. Com o gol do atacante João Pedro, que abriu o placar para os Blues aos 18 minutos, o Tricolor saiu atrás pela primeira vez no torneio da Fifa.

Nos cinco jogos anteriores ao confronto contra o Chelsea, o Fluminense não havia tomado gol antes de fazer o seu. Na estreia, a equipe carioca empatou com o Borussia Dortmund por 0 a 0 em atuação dominante. Depois, superou o Ulsan, da Coreia do Sul, onde Jhon Arias abriu o placar de falta. O Tricolor chegou a sofrer a virada no fim do primeiro tempo, mas reverteu a situação e venceu por 4 a 2.

Na terceira partida da fase de grupos, o Fluminense enfrentou um novo empate por 0 a 0, dessa vez com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Nas oitavas de final, o time de Renato Gaúcho surpreendeu o mundo ao derrotar a Inter de Milão, finalista da última Champions League, por 2 a 0.

Posteriormente, o Flu teve jogo duro com o bilionário Al-Hilal, da Arábia Saudita, vencido por 2 a 1. A equipe saudita empatou com gol de Marcos Leonardo, aos 55 minutos, e o Time de Guerreiros ampliou com Hércules, aos 70. Agora, pela primeira vez, os cariocas saíram atrás no Mundial de Clubes.

Fluminense x Chelsea no Mundial teve pênalti anulado

O primeiro tempo do confronto entre Fluminense e Chelsea pelas semis do Mundial de Clubes foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Aos 36 minutos, a equipe brasileira teve um pênalti anulado pelo auxílio do VAR. Na ocasião, o lateral Renê cobrou uma falta na entrada da área do time inglês com um cruzamento. Durante a trajetória, a bola acabou batendo no braço do zagueiro Chalobah.

Em campo, o árbitro François Letexier marcou o pênalti, mas com uma certa hesitação. Não demorou muito para o VAR entrar em ação e chamá-lo para rever o lance. A decisão foi revertida em menos de três minutos, frustando a equipe tricolor.

Sem a penalidade marcada, o Chelsea saiu na frente do placar durante o primeiro tempo. João Pedro, joia das categorias de base do Fluminense, foi o responsável por abrir o placar para o clube inglês. O gol aconteceu aos 17 minutos, quando o atacante acertou um chute preciso de fora da área, que parou no fundo das redes do goleiro Fábio.